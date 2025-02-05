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Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Çakar açıkladı: Bankacılık sektörü geçen yıl yüzde 39 büyüdü!

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, bankacılık sektörünün geçen yıl yüzde 39 büyüyerek 32.7 trilyon liralık hacme ulaştığını belirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Şubat 2025
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Çakar açıkladı: Bankacılık sektörü geçen yıl yüzde 39 büyüdü!

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    Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, bankacılık sektörünün geçen yıl yüzde 39 büyüyerek 32.7 trilyon liralık hacme ulaştığını belirterek, "Sektörün bu yıl yüzde 30 civarında büyümesini öngörüyoruz" dedi.

    Kamu bankalarının görev zararı yazdığına dair iddiaların doğru olmadığını söyleyen Çakar, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Ziraat Bankası'na çiftçi, Halkbank'a da esnaf kredilerinde destek veriyor. Bunun ismi görevlendirme gideri. Bunun Ziraat Bankası ile alakası yok. Tamamen çiftçiye yapılmış bir destekleme" ifadesini kullandı.

    "Bankacılık sektörü olarak biz de sektörün normlarında kâr eden bankalarız" diyen Çakar, şöyle konuştu:

    "Biz nominal olarak son iki yıldır sektörün en çok kâr eden bankasıyız. Bu sene de Ziraat Bankası olarak sektörün en çok kâr eden bankası biz olacağız nominal olarak. 'Görevlendirme zararı' gibi kavramlar Ziraat Bankası'nda söz konusu bile değildir."

    'KKM BU YIL BİTER'
    Alpaslan Çakar, dezenflasyon programı sayesinde iç talebin kontrol altına alındığını, cari işlemler açığının ciddi anlamda düştüğünü, emtia ve enerji fiyatlarının Türkiye'nin lehine geliştiğini belirterek, "Bütün bunlar dikkate alındığında aslında enflasyon belli bir patika aralığında aşağı doğru geliyor" dedi. KKM'deki düşüşe ilişkin bir soru üzerine Çakar, şöyle konuştu:

    "KKM'nin ziyadesiyle görevini ifa ettiğini düşünüyorum. 2025 yılı itibarıyla artık KKM mekanizmasının tamamen biteceğini düşünüyorum."

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