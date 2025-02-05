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Gözler SGK'ya çevrildi: 3.8 milyon kişiye taban aylık farkı ödenecek

En düşük emekli aylığının yükseltilmesini içeren düzenleme, Ocak ödeme dönemi itibariyle yürürlüğe girdiği için yaklaşık 3.8 milyon kişiye taban aylık farkı ödemesi yapılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Şubat 2025
Gözler SGK’ya çevrildi: 3.8 milyon kişiye taban aylık farkı ödenecek

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    En düşük emekli aylığı ödemesini 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselten düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme Ocak ödeme dönemi itibariyle yürürlüğe girdiği için yaklaşık 3.8 milyon kişiye taban aylık farkı ödemesi yapılacak.

    Ödeme tarihi için gözler SGK'ya çevrildi. Düzenleme yüzde 15.75'lik Ocak zammı sonrası ek ödeme dahil kök aylığı 14 bin 469 liranın altında çıkan emeklileri kapsıyor. Geçen ay 14 bin 469 liranın altında ödeme alan emeklilere bin 969 liraya varan fark yatırılacak.

    Dul ve yetimlerde de en düşük ödeme aylık oranı yüzde 75 olanlarda 9 bin 375 liradan 10 bin 851, yüzde 50 olanlarda 6 bin 250 liradan 7 bin 234, yüzde 25 olanlarda 3 bin 125 liradan 3 bin 617 liraya çıktı. Aylık oranı yüzde 75 olup maaş gününde 9 bin 375 lira yatırılana bin 476, aylık oranı yüzde 50 olup 6 bin 250 lira ödenene 984,50, aylık oranı yüzde 25 olup 3 bin 125 lira verilene de 492,25 lira fark ödenecek.

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