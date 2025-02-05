Fenomenlere vergi istisnası: Şartlar neler?

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan içerik üreticilerinin kazançları, 2025 yılı için 4.3 milyon lirayı aşmaması kaydıyla gelir vergisinden muaf olacak. İnternet üzerinden eğitim amaçlı ders videoları yayımlayan bir kişi, abonelik gelirleri ile reklamlardan elde ettiği kazanç için belirlenen sınıra kadar istisnadan yararlanabilecek.



İnternetten reklam yapan bir kişi de karşılığında aldığı cep telefonunu, nakit karşılığını istisna kapsamında açılan hesaplara yatırması halinde muafiyetten yararlanabilecek. Gelir vergisi muafiyetine rağmen, internet gelirlerinin yatırıldığı bankalar, hasılat üzerinden stopaj kesecek.

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