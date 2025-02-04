İhracatta çifte rekor! 263 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin zirvesine ulaştı

Türkiye, 2025'e ihracat rekoruyla başladı. 21.2 milyar dolarla tarihin en yüksek Ocak ayı ihracatına imza atılırken; yıllıkta da 263 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin zirvesine ulaşıldı.

Ocak ayı dış ticaret verileri; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin katılımıyla Trabzon'da açıklandı.

20 AYIN 13'ÜNDE REKOR

2025'e ihracatta çifte rekorla başlandığına dikkat çeken Bakan Bolat, "Tarihin en yüksek Ocak ihracatımız 21.2 milyar dolara yükseldi. Bu, yüzde 5.8'lik artışa tekabül etmekte" diye konuştu.

Bolat, son 20 ayın 13'ünde aylık ihracat rekorlarının kırıldığını belirterek, "Kırdığımız bir diğer rekor, yıllıklandırılmış mal ihracatımızda olmuştur. Son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız 263 milyar dolara yükselmiştir. Hedefimiz her ay aylık ihracatta artış rekoru kırarak toplam ihracatı yükseltmeye çalışmak" dedi.

HEDEF 280 MİLYAR $

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de 2025 yılına 280 milyar dolarlık ihracat hedefi ile başladıklarını hatırlatarak, hedefe ulaşabilmek için bu yıl ihracatı yaklaşık yüzde 7 artırmak durumunda olduklarını söyledi.



ÜLKE MENFAATLERİNİ KORUYACAĞIZ

ABD seçimlerinin ardından iş başına geçen hükümetin tarifeleri güçlü bir şekilde kullanacağının anlaşıldığına dikkati çeken Bolat, "Nitekim Kanada ve Meksika'ya yüzde 25, Çin'e yüzde 10 olmak üzere ilave tarife düzenlemesi devreye konulmuştur. Bu ve benzeri misilleme tedbirleri karşısında biz de ülke olarak, ülkemizin menfaatlerini korumak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz " diye konuştu.