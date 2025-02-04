Simiti 20 TL’den satmaya başlamışlardı! Bakanlık tek tek tespit etti! İstanbul’un 18 İlçesinde denetim

İstanbul'da bazı işletmelerin resmi bir açıklama olmamasına rağmen simit fiyatlarına gizli zam yaptığı görüldü.

Resmi karar alınmadan yapılan o zam hakkında Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

18 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Gürcan paylaşımında şunları dile getirdi:

"Serbest piyasa koşulları çerçevesinde tüketici haklarını korumak ve adil, rekabetçi bir ticaret ortamı oluşturmak amacıyla piyasa denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, son günlerde yazılı, görsel ve dijital basında yer alan 'simidin 20 TL'ye satıldığı' yönündeki şikayetler üzerine, İstanbul genelinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından 3 Şubat 2025 tarihinde 18 ayrı ilçede eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde, simit satış fiyatlarına yönelik incelemeler titizlikle yürütülmüştür. Yapılan kontroller neticesinde, resmi fiyat tarifesi olan '100 gr simit 10 TL' tarifesine aykırı olarak 35 işletmenin simit cinsi unlu mamulü 20 TL'den sattığı tespit edilmiştir. Bu işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde tutanak düzenlenmiş olup, gerekli incelemelerin yapılması ve ilgili işletmelere yönelik yasal işlemlerin başlatılması amacıyla tutanaklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderilmiştir.

Bu çerçevede, özellikle temel gıda maddeleri ve zorunlu tüketim ürünlerindeki fiyat hareketlerini yakından takip ediyor, spekülatif fiyat artışlarına karşı gerekli tüm idari yaptırımları kararlılıkla uyguluyoruz. Vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasa dengesini sağlamak amacıyla denetimlerimizi yaygınlaştırarak sürdürecek; fahiş fiyat artışlarına hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz."