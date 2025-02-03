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TÜİK 2025 yılının ilk enflasyon verilerini açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre yılın ilk ayında enflasyon aylık yüzde 5.03, yıllık yüzde 42.12 oldu.

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Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 09:23 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 10:13
TÜİK 2025 yılının ilk enflasyon verilerini açıkladı!

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    Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre yılın ilk ayında enflasyon aylık yüzde 5.03, yıllık yüzde 42.12 oldu.

    TÜİK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %42,12, aylık %5,03 arttı

    TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %5,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,12 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,35 olarak gerçekleşti.

    TÜFE değişim oranları (%), Ocak 2025 (TÜİK internet sitesi)TÜFE değişim oranları (%), Ocak 2025 (TÜİK internet sitesi)

    Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %23,14 ile ulaştırma oldu.

    TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ocak 2025 (TÜİK internet sitesi)TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ocak 2025 (TÜİK internet sitesi)

    Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %99,93 ile eğitim oldu.

    TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ocak 2025 (TÜİK internet sitesi)TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ocak 2025 (TÜİK internet sitesi)

    Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre azalan ana grup %-5,17 ile giyim ve ayakkabı oldu.

    TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Ocak 2025 (TÜİK internet sitesi)TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Ocak 2025 (TÜİK internet sitesi)

    Buna karşılık, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %23,57 ile sağlık oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

    Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Ocak 2025 (TÜİK internet sitesi)Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Ocak 2025 (TÜİK internet sitesi)

    Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla, 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 126 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

    Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %42,08, aylık %5,47 oldu

    İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %5,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,47, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,08 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,05 olarak gerçekleşti.

    Alışveriş (AA)Alışveriş (AA)

    BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

    AA Finans tarafından yapılan beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Gözler TÜİK'te!

    Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,29 oldu. Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3,75 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.

    Alışveriş (AA)Alışveriş (AA)

    Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e ineceği öngörülüyor.

    Alışveriş (AA)Alışveriş (AA)

    Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2024'te yüzde 1,03 artış kaydetmişti.

    ENFLASYON BEKLENTİLERİ DE GERİLİYOR
    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni de yayımladı. Buna göre, ocakta 12 ay sonrasına dair yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,7 puan azalarak yüzde 25,4, reel sektör için 3,8 puan düşerek yüzde 43,8 ve hanehalkı için 4,3 puan gerileyerek yüzde 58,8 seviyesine indi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı ise geçen aya göre 4,5 puan artarak, yüzde 30,8 oldu.

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (AA)Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (AA)

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sektörel Enflasyon Beklentileri'ne ilişkin, "Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir, beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz. Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu kalıcı olarak düşürerek vatandaşlarımızın alım gücünü artıracağız." ifadesini kullanmıştı.

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