Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre yılın ilk ayında enflasyon aylık yüzde 5.03, yıllık yüzde 42.12 oldu.

TÜİK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %42,12, aylık %5,03 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %5,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,12 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,35 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Ocak 2025 (TÜİK internet sitesi)

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %23,14 ile ulaştırma oldu.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ocak 2025 (TÜİK internet sitesi)

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %99,93 ile eğitim oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ocak 2025 (TÜİK internet sitesi)

Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre azalan ana grup %-5,17 ile giyim ve ayakkabı oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Ocak 2025 (TÜİK internet sitesi)

Buna karşılık, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %23,57 ile sağlık oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).