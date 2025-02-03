Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre yılın ilk ayında enflasyon aylık yüzde 5.03, yıllık yüzde 42.12 oldu.
TÜİK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %42,12, aylık %5,03 arttı
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %5,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,12 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,35 olarak gerçekleşti.
TÜFE değişim oranları (%), Ocak 2025 (TÜİK internet sitesi)
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %23,14 ile ulaştırma oldu.
TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ocak 2025 (TÜİK internet sitesi)
Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %99,93 ile eğitim oldu.
TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ocak 2025 (TÜİK internet sitesi)
Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre azalan ana grup %-5,17 ile giyim ve ayakkabı oldu.
TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Ocak 2025 (TÜİK internet sitesi)
Buna karşılık, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %23,57 ile sağlık oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Ocak 2025 (TÜİK internet sitesi)
Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla, 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 126 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %42,08, aylık %5,47 oldu
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %5,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,47, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,08 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,05 olarak gerçekleşti.
Alışveriş (AA)
BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?
AA Finans tarafından yapılan beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,29 oldu. Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3,75 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.