Ocak ayında ihracatta çifte rekor!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocak ayı dış ticaret verilerini açıkladı.



İhracatta Ocak ayında çifte rekor kırıldığını belirten Bolat şu ifadeleri kullandı: Zorlu konjoktürde dahil ülkemiz ekonomik programın olumlu sonuçlarını almaya devam etmektedir. Pandemi döneminde büyümeyi başaran Türkiye ekonomisi bu anlamda bu yıl da inşallah bir ay sonra 12 aylık büyüme rakamları açıklanacak. Son 17 çeyrektir Türkiye ekonomisi aralıksız büyüme trendini sürdürmektedir. İhracatçılarımız ülkemizin ekonomik büyümesine gerçekten büyük katkı vermektedirler.

İhracat (AA) İhracata çifte rekorla başladığımızı paylaşmak istiyorum. İhracat 21.2 milyar dolara yükseldi. Bu yüzde 5.8'lik artışa tekabül etmektedir. 2024 Ocak ayında tam 20 milyar dolardı. ABD seçimlerinin ardından iş başına geçen hükümetin güçlü gümrük vergilerini kullanmaya başladığı anlaşılıyor. Kanada, Meksika'ya yüzde 25, Çin'e yüzde 10 tüm ürünlerde ilave gümrük vergisi getirmiştir. Bu misilleme karşısında ülkemizin menfaatlerini korumak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Son 20 ayın 13'ünde aylık mal ihracat rekorlarını kırmış olduk.