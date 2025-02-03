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Kiracıya otopark yasağına 140 bin TL ceza

TİHEK, kiracıya otopark kullandırılmamasını ‘ayrımcılık’ saydı. Ev sahibi ile site yönetimine 70’er bin lira para cezası uyguladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Şubat 2025
Kiracıya otopark yasağına 140 bin TL ceza

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    İstanbul'da bir sitede oturan F.G.'ye, site yönetiminden, kira sözleşmesinde otopark kullanım izninin yer almadığı, kiracıların otoparkı kullanabilmesi için ev sahibinin imzalı izin belgesi alması gerektiğini belirtir e-posta geldi.

    İletide, ev sahibinden izin belgesi ve araç ruhsatını yönetime teslim etmemesi halinden otoparkı kullanamayacağı ifade edildi.

    F.G., ayrımcılığa uğradığını iddia ederek, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) başvurdu. Başvuruyu inceleyen TİHEK, 'servet temelinde ayrımcılık' yapıldığına hükmetti.

    TİHEK, site yönetiminin kararına uygun hareket eden ev sahibi ile site yönetimine ayrımcılık yasağının ihlali nedeniyle 70'er bin lira idari para cezası uyguladı.

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