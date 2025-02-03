Kadraj Galeri Kadraj İkon Şubat ayı kira artış oranı 2025: TÜİK kira zammı ne kadar oldu? İş yeri, konut kirası hesaplama ekranı

Şubat ayı kira artış oranı 2025: TÜİK kira zammı ne kadar oldu? İş yeri, konut kirası hesaplama ekranı

Yeni aya girilmesiyle birlikte milyonlarca kiracı ve ev sahibi şubat ayı kira artış oranını merakla bekliyor. Kira zam oranı her ay açıklanan enflasyon verilerine göre belirlenirken bu süreç Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileriyle şekilleniyor. Peki şubat ayı kira zammı ne kadar olacak? İşte yeni verilerle kira zam hesabı.

Giriş Tarihi: 03.02.2025 06:14 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 06:14
Şubat ayı kira artış oranı 2025: TÜİK kira zammı ne kadar oldu? İş yeri, konut kirası hesaplama ekranı

Ocak ayının sona ermesiyle birlikte kiracılar ve ev sahipleri gözlerini şubat ayı kira artış oranına çevirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2025 Pazartesi günü açıklanacak enflasyon verileri konut kiralarında uygulanacak tavan zam oranını belirleyecek.

Şubat ayı kira artış oranı 2025: TÜİK kira zammı ne kadar oldu? İş yeri, konut kirası hesaplama ekranı

Kira Artış Oranı Nasıl Belirleniyor?

Borçlar Kanunu'na göre, konut kiralarında uygulanacak en yüksek zam oranı 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) göre hesaplanıyor. Bu nedenle açıklanacak enflasyon verileri hem mevcut kiracılar hem de yeni ev tutmayı düşünenler için büyük önem taşıyor.

Şubat ayı kira artış oranı 2025: TÜİK kira zammı ne kadar oldu? İş yeri, konut kirası hesaplama ekranı

Enflasyon Verileri Ne Zaman Açıklanacak?

TÜİK, ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Şubat Pazartesi günü saat 10.00'da duyuracak. Açıklanacak TÜFE verileri şubat ayı kira artış oranını da kesinleştirecek. Kiracılar bütçelerini planlamak için bu oranı beklerken ev sahipleri de enflasyona karşı gelirlerini koruyabilmek adına zam oranlarını yakından takip ediyor.

Şubat ayı kira artış oranı 2025: TÜİK kira zammı ne kadar oldu? İş yeri, konut kirası hesaplama ekranı

Ekonomistlerin Enflasyon Beklentisi Ne Yönde?

AA Finans tarafından yapılan beklenti anketine göre, 20 ekonomistin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,29 seviyesinde bulunuyor.

Şubat ayı kira artış oranı 2025: TÜİK kira zammı ne kadar oldu? İş yeri, konut kirası hesaplama ekranı

Ekonomistlerin tahminleri yüzde 3,75 ile yüzde 5 arasında değişirken bu veriler doğrultusunda yıllık enflasyonun yüzde 44,38'den yüzde 41,11 seviyesine gerilemesi öngörülüyor.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)