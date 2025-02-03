Şubat ayı kira artış oranı 2025: TÜİK kira zammı ne kadar oldu? İş yeri, konut kirası hesaplama ekranı

Kira Artış Oranı Nasıl Belirleniyor?

Borçlar Kanunu'na göre, konut kiralarında uygulanacak en yüksek zam oranı 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) göre hesaplanıyor. Bu nedenle açıklanacak enflasyon verileri hem mevcut kiracılar hem de yeni ev tutmayı düşünenler için büyük önem taşıyor.