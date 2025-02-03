Şubat ayı kira artış oranı 2025: TÜİK kira zammı ne kadar oldu? İş yeri, konut kirası hesaplama ekranı
Yeni aya girilmesiyle birlikte milyonlarca kiracı ve ev sahibi şubat ayı kira artış oranını merakla bekliyor. Kira zam oranı her ay açıklanan enflasyon verilerine göre belirlenirken bu süreç Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileriyle şekilleniyor. Peki şubat ayı kira zammı ne kadar olacak? İşte yeni verilerle kira zam hesabı.
Giriş Tarihi: 03.02.2025 06:14 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 06:14