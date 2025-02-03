Hava trafiğinde "İRADE" dönemi

Yerli ve milli hava trafik görüntüleme yazılımı "İnteraktif Radar Analizi ve Data Ekranı" (İRADE) İstanbul ile Muğla Dalaman havalimanlarında da kullanılmaya başlandı.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sistem, gerçek zamanlı radar görüntüleme, AWOS, ATIS ve METAR verileri, uçuş planı verileri, NOTAM takibi ve AIP erişimi gibi çeşitli veri kaynaklarını tek bir ara yüzde toplayarak hava trafiği yönetiminde kullanıcılara büyük kolaylık sağlamakta. İRADE'nin Trabzon, Antalya, Muğla Milas Bodrum ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarına kurulumu için çalışmalara başladık" dedi.