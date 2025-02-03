Şubat ayı SED fark ödemesi 2025: SED ödemeleri yattı mı, zam farkı ne zaman yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödemeleri Şubat 2025 itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Maddi desteğe ihtiyaç duyan ailelerin çocukları için sağlanan bu yardımın yeni yılda ne kadar olduğu ve ödemelerin ne zaman gerçekleşeceği merak edilip araştırılıyor.
Giriş Tarihi: 03.02.2025 11:45 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:45