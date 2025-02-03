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Şubat ayı SED fark ödemesi 2025: SED ödemeleri yattı mı, zam farkı ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödemeleri Şubat 2025 itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Maddi desteğe ihtiyaç duyan ailelerin çocukları için sağlanan bu yardımın yeni yılda ne kadar olduğu ve ödemelerin ne zaman gerçekleşeceği merak edilip araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 03.02.2025 11:45 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:45
Şubat ayı SED fark ödemesi 2025: SED ödemeleri yattı mı, zam farkı ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı 2025 yılında zamlı olarak ödeniyor. Ocak ayında memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım tutarlarında da artış gerçekleşti.

Şubat ayı SED fark ödemesi 2025: SED ödemeleri yattı mı, zam farkı ne zaman yatacak?

SED FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SED ile ailelerin ve çocukların psikososyal destek hizmetiyle güçlenmesi için çocuklara yönelik sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinlikler hayata geçiriliyor.

Şubat ayı SED fark ödemesi 2025: SED ödemeleri yattı mı, zam farkı ne zaman yatacak?

Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artırılmış şekilde ortalama 7 bin 94 lira olarak yatırılacak.

Şubat ayı SED ödeme tarihi hakkında henüz resmi açıklama gelmedi. Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

Şubat ayı SED fark ödemesi 2025: SED ödemeleri yattı mı, zam farkı ne zaman yatacak?

OCAK AYI ÖDEMELERİ YAPILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ocak ayına yönelik toplam 1 milyar 189 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Şubat ayı SED fark ödemesi 2025: SED ödemeleri yattı mı, zam farkı ne zaman yatacak?

BAKAN GÖKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içinde desteklediklerini anımsatan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını aktardı.