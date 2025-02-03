Şubat ayı SED fark ödemesi 2025: SED ödemeleri yattı mı, zam farkı ne zaman yatacak?

BAKAN GÖKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.



Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içinde desteklediklerini anımsatan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını aktardı.



