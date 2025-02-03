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Çok kazandığı halde az vergi ödeyen 150 sanatçı radara takıldı!

Oyuncular, ses sanatçıları ve ajansları mercek altına alan Vergi Denetim Kurulu, ilk aşamada 150 sanatçının gelir ve beyanları arasında uyumsuzluk buldu. Sadece bir oyuncunun 100 milyon liradan fazla kazancı kayıt dışı çıktı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Şubat 2025
Çok kazandığı halde az vergi ödeyen 150 sanatçı radara takıldı!

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    Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında gelir beyanlarına yönelik denetimler artırılıyor. Hemen her alandaki sektör ve meslekleri inceleyen Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı; bu kez oyuncular, ses sanatçıları ve ajansları mercek altına aldı.

    Yürütülen analiz sonucu, yüksek gelir grubunda yer alması beklenen sanatçı ve ajansların gelir beyanlarının oldukça düşük olduğu belirlendi. Bu süreçte, söz konusu kişi ve ajansların vergi beyanları, banka hesap hareketleri, dijital platformlardaki faaliyetleri, reklam gelirleri ile diğer kazançları detaylı olarak taranıyor.

    Yapılan analizlerde Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi'ne takılan oyuncu ve ses sanatçılarının, gelirlerini düşük göstermek amacıyla yakınları ve menajerleri gibi kişi veya kanallar üzerinden tahsilat yapması, banka hesaplarına gelen tutarlar ile beyanlarının uyumsuz olması gibi nedenlerle 'riskli' olduğu değerlendirildi. Bu kapsamda, oyuncu ve ses sanatçılarının ajansları ve sahne aldıkları işletmelerle ilişkileri de tek tek incelendi.

    İZAH İÇİN DAVET
    Yapılan analizler neticesinde ilk olarak yaklaşık 150 sanatçı ve ajansı riskli bulundu. Bu kapsamda sadece bir oyuncunun bir yılda 100 milyon liradan fazla kazancını beyan dışı bıraktığı saptandı. İlk aşamada tespit edilen 150 sanatçı, vergi müfettişleri tarafından gelirleri ve beyanları arasındaki farklılığı izah etmesi için davet edilecek. İlk incelemenin ardından sanatçıların 2024 yılına ilişkin verilecek gelir veya kurumlar vergisi beyanları da analiz edilecek. Öte yandan RADAR Sistemi üzerinden yapılan taramalar sonucu beyan edilen gelir ile yapılan harcamalar arasındaki uyumsuzluk da araştırılacak. Bu kapsamda beyan edilen gelir ile harcaması arasında bariz uyumsuzluk tespit edilen mükellefler 'riskli' kategoriye alınacak.

    EKSİKSİZ BEYAN ÖNEMLİ
    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Amacımız, sektör ve meslek ayırt etmeden çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz. Kayıt dışılıkla mücadelemiz her alanda sürecek. Yüksek gelir elde edenlerin gelir beyanlarını doğru ve eksiksiz yapması önem taşıyor" dedi.

    Hazine ve Maliye Bakanlığından vergi kaçıran oyunculara denetimHazine ve Maliye Bakanlığından vergi kaçıran oyunculara denetim
    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vergi kaçıran oyunculara denetim
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