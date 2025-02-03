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81 ile genelge gönderildi: Sosyal konut seferberliği başlıyor!

81 ilin valiliklerine genelge gönderildi. Bakan Murat Kurum imzalı genelgede, sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi istendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Şubat 2025
81 ile genelge gönderildi: Sosyal konut seferberliği başlıyor!

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    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşlar için sosyal konut seferberliğini başlatıyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hazırlanan ve Bakan Murat Kurum'un imzaladığı "Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi" 81 ilin valiliklerine gönderildi. Genelgede, sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belge talep edildi.

    ŞARTLAR BELİRLENDİ
    Kent merkezi ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapımının planlandığı vurgulanan genelgede; valilere yeterli büyüklükte, öncelikle Hazine ya da belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi yönünde talimat verildi.

    Altyapı ve ulaşım olanaklarına yakın, arazi topoğrafyası bakımından konut yapımına uygun alanların tercih edilmesi gerektiğinin belirtildiği genelgede; tarım, orman, sulama, sit bölgesi gibi alanları içermeyen arazilerle ilgili bilgilerin toplanıp iletilmesi istenildi. Valiliklerden ayrıca mülkiyet sınırlarının sayısal verileri var ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli onaylı imar planları, planı bulunmuyor ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli halihazır haritalar, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları, taranmış pafta örnekleri talep edildi. Yazıda yer tespit işlemlerinin detayları, "100 konut için imarlı olarak yaklaşık 10 bin metrekare, imarsız olarak 20 bin metrekare büyüklüğünde alan gerekeceği düşünülmekte olup; arazi yapısı, eğim, arazinin yerleşime uygunluk durumu vb. etmenlerle bu büyüklükler artabilecektir. Arsa tespitinde bu büyüklüklerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir" şeklinde anlatıldı.

    312 BİN TANESİNİN YAPIMI SÜRÜYOR
    TOKİ eliyle bugüne dek 1 milyon 481 bin sosyal konut ve 47 bin 905 sosyal donatı inşa edildi, 5 milyon dargelirliye depreme dayanıklı ve modern yaşam alanları sunuldu. Tüm illerde 312 bin sosyal konutun yapımı da sürüyor.

    81 ilde sosyal konut seferberliği! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı düğmeye bastı... Valiliklere genelge gitti81 ilde sosyal konut seferberliği! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı düğmeye bastı... Valiliklere genelge gitti
    81 ilde sosyal konut seferberliği! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı düğmeye bastı... Valiliklere genelge gitti

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