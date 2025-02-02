14 Şubat Sevgililer Günü’nde kapora dolandırıcılığına dikkat! Kapıda kalmayın

Tüketiciler Derneği'nden (TÜDER) 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamaya hazırlanan çiftlere "Kapora dolandırıcılığına dikkat edin" uyarısı geldi.
Tüketiciler Derneği'nden (TÜDER) 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamaya hazırlanan çiftlere "Kapora dolandırıcılığına dikkat edin" uyarısı geldi.
Hediye alışverişinden restoran rezervasyonlarına, mekan seçiminden evlilik teklifi organizasyonlarına, tatil seçeneğinden etkinlik takvimine kadar her adımda kötü niyetli kişiler tarafından dolandırılmamak için dikkatli olunması gerektiğine işaret eden uzmanlar, bu alanda tüketicilerin yapması gerekenlerle ilgili bilgi verdi.
Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, rezervasyon yaparken güvenilir işletmeler ve güvenilir internet sitelerinin tercih edilmesinin önemine işaret ederek şunları söyledi:
"Özellikle bu dönemde bazı kişiler ve işletmeler 'Çok yoğunuz, yerimiz dolu, kapora gönderin' diyerek insanları dolandırmaya çalışabiliyor. O yüzden tanınmayan işletmelere karşı temkinli olmak gerekiyor. Bu konu gerçekten önemli, geçtiğimiz yıllarda bununla ilgili çok sayıda mağduriyet yaşandı. Tüketicilerden 'aynı hizmetin birden fazla kişiye satılması', 'yatırılan kaporadan sonra iletişim kurulacak muhatap bulunamaması' gibi çok sayıda şikayet dinledik.
Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi eden, aşkını tazelemek isteyen ya da sevdiklerine özel hissettirmek isteyen birçok kişi, otel veya restoran gibi hizmet işletmelerinden rezervasyon yapıyor. Bu yıl 14 Şubat Cuma gününe denk geldiği için hafta sonu ile birleştirip sürpriz planları ve konaklama talepleri daha da artacaktır. Bu süreçte güvenilir işletmeleri tercih etmek, kapora ödemelerinde dikkatli olmak, açıklama kısmına ne için ödeme yapıldığına dair bilgi eklemek, internetten yapılan alışverişlerde güvenilir siteleri kullanmak oldukça önemli. Aksi halde kaporasını yatırdığınız işletmede kapıda kalabilirsiniz."
SAHTE ORGANİZASYON
Özellikle Sevgililer Günü döneminde, bazı kişilerin etkinlik ve organizasyon adı altında insanları dolandırdığına dikkati çeken Levent Küçük, "Vergi kaydı olmayan işletmeler, sahte organizasyonlar düzenleyerek tüketicileri mağdur edebiliyor. 'Şu sanatçı sahne alacak, özel parti var' gibi iddialarla etkinlik duyuruları yapılıyor ancak gerçekte organizasyon vadedilen şekilde gerçekleşmiyor" diye konuştu.