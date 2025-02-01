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Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı: 20'li rakamlara gerilemesini hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ardahan’da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, Türkiye ekonomisindeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Yılmaz, geçen yıl ihracatın 262 milyar dolara, turizm gelirlerinin ise 61 milyar dolara ulaştığını belirterek, ithalattaki düşüşle birlikte cari açığın azaldığını vurguladı. Enflasyonla mücadelenin sürdüğünü ifade eden Yılmaz, yıl sonunda enflasyonun yüzde 20 seviyelerine gerilemesini beklediklerini kaydetti.

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Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 20:35 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 20:35
Cevdet Yılmaz’dan enflasyon mesajı: 20’li rakamlara gerilemesini hedefliyoruz

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    Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'i makamında ziyaret eden Yılmaz, daha sonra Ardahan Üniversitesi Konuk Evi'nde düzenlenen "Ardahan İş Dünyası Buluşması" programına katıldı.

    Toplantıda iş insanlarıyla bir araya gelen Yılmaz, planlamalarda istişarenin önemine vurgu yaparak, bu doğrultuda Ardahan'da iş dünyası temsilcileriyle buluştuklarını belirtti.

    Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Yılmaz, "Ekonomide önemli bir dönemden geçiyoruz. Pandemi sonrası dünya hala ortalamalarına gelmiş değil. Gerek ekonomik büyüme gerek ticaret anlamında dünya, hala tarihi ortalamalarının altında seyrediyor. Nispi bir toparlama var ama dünya tam eski günlere de dönebilmiş değil." ifadelerini kullandı.

    Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı

    Yılmaz, bölgede savaş ve çatışmaların olduğuna işare ederek, "Kuzeyimizde ve güneyimizde jeopolitik gerilimler var." dedi.

    Dünyada bloklaşmaların arttığını, ticari blokların oluştuğunu vurgulayan Yılmaz, "Eski dünya gibi değil, kendimizi buna göre konumlandırmak durumundayız." şeklinde konuştu.

    Yılmaz, Ardahan'ın potansiyelinin farkında olduklarını, bunları değerlendirmek için yatırımcının yanında olduklarını bildirdi.

    ENFLASYONUN 20 CİVARINDA BİR RAKAMA DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ

    Deprem gerçeğine değinen Yılmaz, şöyle konuştu:

    "2023 yılındaki depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bütün bu süreç içinde en temel mesele olarak gördüğümüz enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz. Geçen yılı yüzde 44'le tamamladık. Şunu görüyoruz, geçen yılın ocak ayına göre bu yılın ocak ayı daha düşük olacak. Bunu tahmin ediyoruz. Bu da enflasyonu aşağı çekmeye devam edecek. Yıl sonuna geldiğimizde ise artık enflasyonun 20 civarında bir rakama düşmesini bekliyoruz. Bütün politikalarımızı bu yönde şekillendirmiş durumdayız. 2026-2027 perspektifinde de tek haneli rakamları hedefliyoruz."

    Ülkede istihdamın artmaya devam ettiğini kaydeden Yılmaz, "Geçen yıl ihracatımız 262 milyar doları buldu. Dün açıklandı, turizm gelirimiz 61 milyar doları aştı. Bir taraftan da ithalatımız geriledi. Dolayısıyla cari işlemler açığımız düştü." değerlendirmesinde bulundu.

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