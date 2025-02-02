SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası'ndan İran Riyali hakkında flaş karar

Merkez Bankası Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İran Riyali alım satımı yapılan dövizler listesinden çıkardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 10:12 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 10:12
Merkez Bankası’ndan İran Riyali hakkında flaş karar

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz piyasalarını yakından ilgilendiren önemli bir değişikliğe imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, İran Riyali alım satımı yapılan dövizler listesinden çıkarıldı.

    Bu karar, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2008-32/34 Sayılı Tebliği kapsamında yapılan düzenlemeler çerçevesinde alındı.

    TCMB'nin I-M Sayılı Genelgesi'nde değişiklik yapan yeni düzenleme, İran Riyali'nin artık bankanın işlem gören dövizler arasında yer almayacağını resmen ilan etti.

    DÖVİZ LİSTESİNDE KALAN PARA BİRİMLERİ

    Merkez Bankası'nın güncellediği listeye göre, artık bankanın alım satım yaptığı dövizler arasında şu para birimleri yer alıyor:

    ABD Doları (USD)

    Euro (EUR)

    İngiliz Sterlini (GBP)

    Japon Yeni (JPY)

    İsviçre Frangı (CHF)

    Çin Yuanı (CNY)

    Rus Rublesi (RUB)

    Suudi Arabistan Riyali (SAR)

    Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi (AED)

    Kuveyt Dinarı (KWD)

    Katar Riyali (QAR)

    Bulgar Levasi (BGN)

    Rumen Leyi (RON)

    Azerbaycan Yeni Manatı (AZN)

    Pakistan Rupisi (PKR)

    Güney Kore Wonu (KRW)

    Danimarka Kronu (DKK)

    İsveç Kronu (SEK)

    Norveç Kronu (NOK)

    Kanada Doları (CAD)

    Avustralya Doları (AUD)

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Mansur Yavaş ve Özgür Özel’den Ön seçim yüzleşmesi! Sır görüşmede yine anket önerisi | CHP Genel Merkezi’nde İmamoğlu huzursuzluğu
    Öcalan DEM Parti’ye ne talimat verdi? İmralı’dan gelen mesajı iletmeme çabası: YPG’den 15 Şubat sinyali
    Kardelenler
    İstanbul’da Sibirya soğukları buz kestirecek! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Eldiven, atkı, botları hazırlayın
    ’Yenidoğan Çetesi’ sanıklarından doktor İlker Gönen cezaevinde intihar etti
    Goncagül Sunar tekelleşmenin perde arkasını anlattı! Hepimizin bildiği ama sustuğu sırlar...
    Şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak gözaltında! Sarallar suç örgütünün önemli isimlerinden Turan Yıldırım’ın kaçışına yardım!
    Anneye 5 destek: Alınacak ödemeler arttı! Şartlar neler?
    Bahçeli’den ’ihraç edilen teğmenler’ açıklaması: Maskeli darbe severler aklını başına almalıdır
    Başkan Erdoğan’dan CHP’ye ve Ekrem İmamoğlu’na slogan tepkisi: Bula bula katillerin sloganını buldular
    Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Sanıklar başka cezaevine nakledildi
    Alvaro Morata Galatasaray’da! Satın alma opsiyonu detayı
    Kandil’den sabotaj: Terörist Sabri Ok Öcalan üzerinden pazarlık peşinde!
    Kemal Kılıçdaroğlu CHP’deki adaylık kavgasına daldı: Pimi çekilmiş bomba! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ne vadedecek?
    Fenerbahçe’ye harika çocuk! Transferde bomba patlayacak
    İsrail’in serbest bıraktığı Filistinliden Hamas’a övgü: 7 Ekim’den önce umudumuz yoktu
    Trump’tan Gazze skandalı! Prezervatif parası gönderdik Hamas bomba yaptı dedi O Gaza Mozambik’te çıktı
    Kayseri’de Uğurcan farkı! Kayserispor Trabzonspor 0-0 | MAÇ SONUCU
    Başkan Erdoğan CHP’yi yerden yere vurdu: İzmir’e en ufak faydaları yok!
    CANLI | Gazze ve Han Yunus’ta dördüncü rehine takası: 183 Filistinli özgür | Refah Sınır Kapısı açıldı