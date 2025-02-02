Merkez Bankası’ndan İran Riyali hakkında flaş karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz piyasalarını yakından ilgilendiren önemli bir değişikliğe imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, İran Riyali alım satımı yapılan dövizler listesinden çıkarıldı.

Bu karar, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2008-32/34 Sayılı Tebliği kapsamında yapılan düzenlemeler çerçevesinde alındı.

TCMB'nin I-M Sayılı Genelgesi'nde değişiklik yapan yeni düzenleme, İran Riyali'nin artık bankanın işlem gören dövizler arasında yer almayacağını resmen ilan etti.

DÖVİZ LİSTESİNDE KALAN PARA BİRİMLERİ

Merkez Bankası'nın güncellediği listeye göre, artık bankanın alım satım yaptığı dövizler arasında şu para birimleri yer alıyor:

ABD Doları (USD)

Euro (EUR)

İngiliz Sterlini (GBP)

Japon Yeni (JPY)

İsviçre Frangı (CHF)

Çin Yuanı (CNY)

Rus Rublesi (RUB)

Suudi Arabistan Riyali (SAR)

Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi (AED)

Kuveyt Dinarı (KWD)

Katar Riyali (QAR)

Bulgar Levasi (BGN)

Rumen Leyi (RON)

Azerbaycan Yeni Manatı (AZN)

Pakistan Rupisi (PKR)

Güney Kore Wonu (KRW)

Danimarka Kronu (DKK)

İsveç Kronu (SEK)

Norveç Kronu (NOK)

Kanada Doları (CAD)

Avustralya Doları (AUD)