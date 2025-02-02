Özel hastaneye denetleme timi!

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Hasan Basri Velioğlu, özel hastaneleri denetlemek üzere 20 farklı branşta denetim değerlendirme komisyonları kurduklarını belirterek, "Yaklaşık 1 ay içerisinde tüm denetim ekiplerimiz sahada tıbbi yönden ve gereklikler yönünden denetime başlayacak" dedi.

Velioğlu, tıbbi hizmetlerin 3'üncü kişiler tarafından yürütülmesinin yeni yönetmelikle kesinlikle yasaklandığının altını çizerek, "Biz bu hizmetlerin, bu tıbbi hizmetlerin hastane tarafından yürütülmesini istiyoruz. Eğer bizim yaptığımız denetimlerde veya vatandaşlarımızdan gelen şikayetlerde bu durumu tespit edersek en ağır cezai müeyyideyi uygulayacağız, ruhsatlarını iptal edeceğiz. Bunun bilinmesini istiyorum. Bu yeni yönetmelikte özel hastanelerin bir ilden başka bir ile taşınmasını ve uzman hekim kadrosunu devretmesini yasaklıyoruz" diye konuştu.