KOBİ’ye destek limiti yükseldi

KOSGEB destekleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, KOBİ'lerin desteklenmesi amacıyla KOSGEB'in sağladığı finansal desteğin üst sınırı 3 milyon liradan 10 milyon liraya yükseltildi.

"KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" da yürürlüğe girdi. Buna göre, imalat sanayi sektöründeki işletmeler öncelikli olarak desteklenecek.