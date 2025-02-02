Hukukçular yükselen apartman ve site aidatlarına karşı uyardı!

Konut siteleri için aidatların belirleneceği genel kurul dönemi başlarken, gayrimenkul hukuku uzmanları vatandaşları mağdur olmamaları için uyardı. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, aidatlarla ilgili başta yüksek zam olmak üzere pek çok problemle karşılaştıklarını belirterek, bunların başında 'yöneticilerin genel kurul yapılmadan aidat artışı gerçekleştirmesinin' geldiğini söyledi. Bu durumun hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Kiraz, şöyle konuştu:

"Aidat zamlarına ilişkin kararlar mutlaka genel kurulda alınmalı. Lüks harcamaların aidatlara yansıtılması başka bir sorun. Yargıtay kararları ile de sabittir ki lüks harcamaları onları isteyen kat malikleri öder. Havuza çocuk kaydırağı, bahçeye çocuk parkı yapılması gibi işlerin masraflarına bunları istemeyen ve kullanmayan kat malikleri veya kiracılar katılmak zorunda değildir. Ancak 'havuzu kullanmıyorum' veya 'giriş kattayım asansörü kullanmıyorum' gibi konularda, buralar ortak alan olduğu için aynı durum geçerli değildir. Asansör veya havuz gibi ortak alanlara herkes katılmak zorundadır."

HER GİDER ÖDENMEZ

Kiraz, kiracıların sadece kullanım kaynaklı giderleri ödemekle yükümlü olduğunu söyledi. Çalışan maaşı veya SGK primi, ortak ısınma ve aydınlatma gideri gibi kalemlere kiracıların katılmak zorunda olduğunu dile getiren Kiraz, "Ancak kullanım kaynaklı olmayan mesela işçinin özlük hakları, tazminatı veya asansör değişimi gibi demirbaş nitelikli değişimler, güçlendirme ve mantolama gibi esaslı tadilatların masrafları mal sahibi tarafından ödenmelidir" dedi. Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel de aidatta bazı hatalı uygulamalar yapıldığını belirterek, şunları kaydetti: "Artış zorunluluğu varmış gibi algı oluşmuştur. Böyle bir mecburiyet yoktur. Geçen yıl yapılan işletme projesi ve bütçe yeterli gelmişse artışa gerek bulunmamaktadır. Örneğin personel sayısı azalmışsa bütçe düşebilir."



DAVA İÇİN BUNLARA DİKKAT!

Ali Yüksel, bu konudaki başka bir hatalı uygulamaya işaret ederek, şunları söyledi:

"Malik ve kiracının sorumlu olduğu kısımların aidatın belirlendiği karar ve işletme projesinde açıkça yer almaması hatalı bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Buna aykırı uygulama mahkemece iptal edilebilecektir. Kat malikleri kurulunun aidat belirleme kararına karşı, toplantıya katılan malik eğer karara katılmıyorsa, tutanağın altına itirazını şerh olarak yazdırmazsa dava hakkı düşecektir. Toplantıda olmayan malik ise kararı öğrendikten sonra 1 ay içinde dava açmalıdır. Kiracının aidata ilişkin itiraz ve dava hakkı bulunmamaktadır."