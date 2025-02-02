Anneye 5 destek: Alınacak ödemeler arttı! Şartlar neler? (AA)



YARI ZAMANLI ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Doğum izni sonrası isteyen anneler birinci çocuk için 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor. Çocuğun engelli doğması halinde ise 360 gün olarak uygulanıyor. Bu sürelerde işveren anneye yarım maaş öderken, İŞKUR da brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışma ödeneği veriyor.

Asgari ücretteki artışla bu ödenek de zamlandı. İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan anneye her ay için yapacağı ödeme asgari ücret zammıyla 9 bin 925 liradan 12 bin 904 liraya çıktı. İlk doğumunu yaparak 2 ay yarı zamanlı çalışan anneye İŞKUR'un yapacağı toplam ödeme 19 bin 850 liradan 25 bin 808 liraya yükseldi. Eğer anne asgari ücretli ise işverenin vereceği tutar da aylık 8 bin 501 liradan 11 bin 52 liraya, 2 aylık 17 bin 2 liradan 22 bin 104 liraya ulaştı. Böylece asgari ücretli annenin eline aylık 23 bin 956, 2 ayda toplam 47 bin 912 lira geçecek.