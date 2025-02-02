Anneye 5 destek: Alınacak ödemeler arttı! Şartlar neler? (AA)
YARI ZAMANLI ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
Doğum izni sonrası isteyen anneler birinci çocuk için 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor. Çocuğun engelli doğması halinde ise 360 gün olarak uygulanıyor. Bu sürelerde işveren anneye yarım maaş öderken, İŞKUR da brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışma ödeneği veriyor.
Asgari ücretteki artışla bu ödenek de zamlandı. İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan anneye her ay için yapacağı ödeme asgari ücret zammıyla 9 bin 925 liradan 12 bin 904 liraya çıktı. İlk doğumunu yaparak 2 ay yarı zamanlı çalışan anneye İŞKUR'un yapacağı toplam ödeme 19 bin 850 liradan 25 bin 808 liraya yükseldi. Eğer anne asgari ücretli ise işverenin vereceği tutar da aylık 8 bin 501 liradan 11 bin 52 liraya, 2 aylık 17 bin 2 liradan 22 bin 104 liraya ulaştı. Böylece asgari ücretli annenin eline aylık 23 bin 956, 2 ayda toplam 47 bin 912 lira geçecek.
Anneye 5 destek: Alınacak ödemeler arttı! Şartlar neler? (AA)
EMZİRME ÖDENEĞİ
Doğum yapan anneye her yıl artan miktarda süt parası yani emzirme ödeneği ödeniyor. Yararlanmak için annenin ya da eşinin çalışıyor veya kendi işini yapıyor olmasının yeterli olduğu emzirme ödeneği, geçen yıl 857 liraydı. Bu tutar bu yıl bin 238 liraya yükseldi.
Anneye 5 destek: Alınacak ödemeler arttı! Şartlar neler? (AA)
BAKICI DESTEĞİ
Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'yle bu yıl Ankara, İstanbul ve İzmir'deki annelere 15 milyon lirayı aşan destek sağlanacak. Destek tutarları da artırıldı.
Tam zamanlı çalışan annelere aylık 510 euro yani 18 bin 976 lira, bekar veya özel gereksinimli çocuğu olanlara da 560 euro yani 20 bin 837 lira hibe destek verilecek. Yarı zamanlı çalışan anneler de desteklenirken, aylık ödeme 255 euro (9 bin 488 lira) olacak. Anne bekar ise ya da özel gereksinimli çocuğu varsa bu tutar 305 euroyu (11 bin 348 lira) bulacak. Destek 20 ay sürecek.
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