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Anneye 5 destek: Alınacak ödemeler arttı! Şartlar neler?

Doğum yardımı artırılarak aylık ödemeye dönüştürülürken, annelerin en düşük iş göremezlik ödeneği 64 bin 724, emzirme ödeneği bin 238, üç ildeki bakıcı desteği 19 bin lirayı buldu. Yarı zamanl ı çalışana da en az ödeme 24 bin liraya dayandı.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Şubat 2025
Anneye 5 destek: Alınacak ödemeler arttı! Şartlar neler?

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    Ülkemizde annelere pek çok destek sağlanıyor. Bu desteklerden doğum yardımı Aile Yılı kapsamında artırılırken, iş göremezlik, emzirme, yarı zamanlı çalışma ödenekleri ve bakıcı destekleri de yeni yılla birlikte zamlandı. İşte bu destekler ile ilgili detaylar...

    Anneye 5 destek: Alınacak ödemeler arttı! Şartlar neler? (AA)Anneye 5 destek: Alınacak ödemeler arttı! Şartlar neler? (AA)

    DOĞUM YARDIMI
    Çalışsın çalışmasın tüm annelere tek seferlik verilen ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira tutarındaki doğum yardımı güncellendi. 1 Ocak 2025'ten sonra doğan çocukları kapsayan yeni destek kapsamında, ilk doğumda 5 bin liralık tek seferlik nakdi yardım yapılacak. Ayrıca ikinci çocuk için bin 500, üçüncü çocuk ve sonrası için 5 bin lira aylık destek sağlanacak. Bu destekler çocuk 5 yaşına gelene kadar sürecek.

    Anneye 5 destek: Alınacak ödemeler arttı! Şartlar neler? (AA)Anneye 5 destek: Alınacak ödemeler arttı! Şartlar neler? (AA)

    İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ
    İş hayatında olan annelere doğum izninin kullanıldığı 16 haftada çalışmadığı her gün için devlet tarafından geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) veriliyor. Ocak'ta maaşların zamlanmasıyla, çalışan annelerin doğum iznindeyken aldığı iş göremezlik ödeneği de yükseldi. Bu kapsamda 112 gün için verilecek en düşük ödenek 49 bin 784 liradan 64 bin 724 liraya çıktı.

    Anneye 5 destek: Alınacak ödemeler arttı! Şartlar neler? (AA)Anneye 5 destek: Alınacak ödemeler arttı! Şartlar neler? (AA)

    YARI ZAMANLI ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
    Doğum izni sonrası isteyen anneler birinci çocuk için 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor. Çocuğun engelli doğması halinde ise 360 gün olarak uygulanıyor. Bu sürelerde işveren anneye yarım maaş öderken, İŞKUR da brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışma ödeneği veriyor.

    Asgari ücretteki artışla bu ödenek de zamlandı. İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan anneye her ay için yapacağı ödeme asgari ücret zammıyla 9 bin 925 liradan 12 bin 904 liraya çıktı. İlk doğumunu yaparak 2 ay yarı zamanlı çalışan anneye İŞKUR'un yapacağı toplam ödeme 19 bin 850 liradan 25 bin 808 liraya yükseldi. Eğer anne asgari ücretli ise işverenin vereceği tutar da aylık 8 bin 501 liradan 11 bin 52 liraya, 2 aylık 17 bin 2 liradan 22 bin 104 liraya ulaştı. Böylece asgari ücretli annenin eline aylık 23 bin 956, 2 ayda toplam 47 bin 912 lira geçecek.

    Anneye 5 destek: Alınacak ödemeler arttı! Şartlar neler? (AA)Anneye 5 destek: Alınacak ödemeler arttı! Şartlar neler? (AA)

    EMZİRME ÖDENEĞİ
    Doğum yapan anneye her yıl artan miktarda süt parası yani emzirme ödeneği ödeniyor. Yararlanmak için annenin ya da eşinin çalışıyor veya kendi işini yapıyor olmasının yeterli olduğu emzirme ödeneği, geçen yıl 857 liraydı. Bu tutar bu yıl bin 238 liraya yükseldi.

    Anneye 5 destek: Alınacak ödemeler arttı! Şartlar neler? (AA)Anneye 5 destek: Alınacak ödemeler arttı! Şartlar neler? (AA)

    BAKICI DESTEĞİ
    Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'yle bu yıl Ankara, İstanbul ve İzmir'deki annelere 15 milyon lirayı aşan destek sağlanacak. Destek tutarları da artırıldı.

    Tam zamanlı çalışan annelere aylık 510 euro yani 18 bin 976 lira, bekar veya özel gereksinimli çocuğu olanlara da 560 euro yani 20 bin 837 lira hibe destek verilecek. Yarı zamanlı çalışan anneler de desteklenirken, aylık ödeme 255 euro (9 bin 488 lira) olacak. Anne bekar ise ya da özel gereksinimli çocuğu varsa bu tutar 305 euroyu (11 bin 348 lira) bulacak. Destek 20 ay sürecek.

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