Altın ve dolar yatırımcılarına kazandırdı!

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0.99 değer kaybederek 10.004,38 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 9.962,56 ve en yüksek 10.180,41 puanı gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 11.45 ile Europower Enerji oldu.

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1.57 artışla 3 bin 236 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1.55 değer kazanarak 21 bin 931 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0.47 artışla 35,8580 lira, euronun satış fiyatı ise yüzde 0.51 azalışla 37,2210 lira oldu.