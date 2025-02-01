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Yatırımcı güneşe akın etti! YEKA GES 2024 yarışmaları 4 Şubat'ta başlıyor

Konya, Karaman, Malatya, Van, Antalya ve Kütahya'da gerçekleştirilecek güneş enerjisi santralleri için 4 Şubat'ta yapılacak YEKA GES 2024 yarışmalarıyla, 800 milyon dolarlık yeni yatırım hedefleniyor.

Barış Şimşek Barış Şimşek
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Şubat 2025
Yatırımcı güneşe akın etti! YEKA GES 2024 yarışmaları 4 Şubat’ta başlıyor

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    Güneş enerjisine dayalı 6 bölgeden oluşan toplam 800 megavatlık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları 2024 (YEKA GES 2024) yarışmaları 4 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Konya, Karaman, Malatya, Van, Antalya ve Kütahya'da yapılacak olan güneş santralleri ile yaklaşık 800 milyon dolarlık yeni yatırımın sahaya yansıması hedefleniyor.

    67 ŞİRKET YARIŞACAK
    Türkiye'nin temiz ve sürdürülebilir enerji hedeflerini destekleyen YEKA modelinde rüzgârın ardından güneşte de başvuru süreci tamamlanırken, GES'ler için 67 şirketten 146 başvuru geldi.

    Kütahya GES için 33, Malatya GES için 31, Antalya için 27, Van ve Karaman için 23'er ve Konya Karapınar GES için 9 başvuru alındı.

    Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, "1200 megavatlık rüzgar yarışmasında kapasitenin 18 katı talep geldi. Önümüzdeki hafta da rekabetçi geçeceğini düşündüğüm güneş ihalesi olacak. Bunu inşallah her yıl tekrar edeceğiz. Aslında bu yarışmalar 2024'ün sonunda yapmamız gereken yarışmalar, bir-iki aylık gecikmemiz var. Onun için 2025 sonunda 2000 veya 2500 megavatlık bir kapasite ihalesi daha yapacağız" dedi.

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