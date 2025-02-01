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ING ve TEB bank 15.000 TL taksitle ne kadar taşıt kredisi veriyor?

Otomobil sahibi olmak isteyenler tarafından cazip geri ödeme şartlarına sahip taşıt kredileri araştırılıyor. Bu noktada ING ve TEB aylık 15 bin TL taksitle kredi fırsatı sunuyor. İşte faiz ve geri ödeme detayları.

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Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 20:08 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 10:04
ING ve TEB bank 15.000 TL taksitle ne kadar taşıt kredisi veriyor?

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    Araba sahibi olmak isteyenler tarafından cazip geri ödeme şartlarına sahip taşıt kredileri araştırılıyor. Bu noktada ING ve TEB aylık 15 bin TL taksitle kredi fırsatını duyurdu. İşte faiz tutarı ve geri ödeme detayları.

    (ING)(ING)

    ING TAŞIT KREDİSİ

    Kredi tutarı: 136.000 TL

    Faiz oranı: % 3,59

    Taksit tutarı: 15.057 TL

    Vade: 48 ay

    (TEB)(TEB)

    TEB TAŞIT KREDİSİ

    Kredi tutarı: 250.000 TL

    Faiz oranı: 3.79

    Taksit tutarı: 14.967,22 TL

    Vade: 36 ay

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Taşıt kredisi başvurusu nasıl yapılır?

    Başvuru için belirlenen şartlar bankadan bankaya değişkenlik gösterebilir. Detaylı bilgi almak ve kredi başvuru şartlarını öğrenmek için bankaların resmi sitesi ziyaret edilebilir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    (NOT: Veriler bankaların resmi sitelerinden alınmıştır. Mevcut oranlar anlıktır, zamanla değişkenlik gösterebilir.)

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