Meclis’ten geçti: Emekliye taban aylık farkı! Kim, ne kadar alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yeni taban aylık için geri sayım başladı. Düzenlemenin yasalaşmasıyla en düşük ödeme 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselirken, kapsamdaki emeklilere Ocak ayına ilişkin fark ödemesi yapılacak.

Bu düzenlemenin olduğu teklifin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında soruları yanıtlayan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, en düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin Ocak ödeme döneminden itibaren geçerli olacağını belirtti. Muş, "Teklifin yürürlüğe girmesiyle Ocak aylıklarının fark ödemelerinin yapılması öngörülüyor" dedi.

İŞVERENE 45.7 MİLYAR TL

Asgari ücret desteğinin de arttığını söyleyen Muş, "2024'ün 11 ayında asgari ücret desteğinden aylık ortalama 1 milyon 463 bin iş yeri yararlandı. Toplam 45 milyar 760 milyon lira destek sağlandı. Yapılan düzenlemenin maliyetinin yıllık 63 milyar 130 milyon lira olması öngörülüyor" diye konuştu.

İşsizlik Fonu'nun 359 milyarlık varlığının yüzde 60.7'sinin iş gücüne ve işsizlere yönelik harcandığına işaret eden Muş, "Yüzde 35.69'u ilave istihdamı sağlayan destek ödemelerini kapsıyor" dedi.

MECLİS'TEN GEÇTİ

En düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.