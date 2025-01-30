Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2025? Evde bakım maaşı yatan iller listesi

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2025 yılı şubat ayında evde bakım maaşı ödemelerinin ne zaman yapılacağı hak sahipleri tarafından merakla bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın her ay düzenli olarak yatırdığı bu yardımlar şubat ayında da zamlı olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatacak.

(Takvim Foto Arşiv) Şubat Ayı Evde Bakım Maaşı Ne Zaman Yatacak? İşte Detaylar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılan evde bakım maaşları, şubat ayında da belirlenen takvime göre hesaplara geçecek. Henüz resmi açıklama yapılmasa da ödemelerin 15 Şubat'ta başlaması bekleniyor.