Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2025? Evde bakım maaşı yatan iller listesi

(Takvim Foto Arşiv)
Evde Bakım Maaşı Yatan İller Nasıl Sorgulanır?
Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını sorgulamak isteyenler, e-Devlet üzerinden "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak bilgi alabilir. Ayrıca, SMS ile de sorgulama yapmak mümkün. "BAKIYE" yazıp 4747'ye kısa mesaj gönderen hak sahipleri, hesaplarına ödeme yapılıp yapılmadığını öğrenebilirler.
(Takvim Foto Arşiv)
Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Oldu?
2025 yılı itibarıyla memur maaş katsayısındaki düzenlemeyle birçok sosyal yardımda artış yaşandı. Evde bakım maaşlarına da yüzde 11,54 oranında zam yapıldı. Bu doğrultuda, 2025 yılı itibarıyla evde bakım yardımı 10.124,49 TL olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor.
Şubat ayı evde bakım maaşlarıyla ilgili yeni açıklamalar geldikçe haberimizi güncellemeye devam edeceğiz.