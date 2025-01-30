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Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2025? Evde bakım maaşı yatan iller listesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşı şubat ayının gelmesiyle birlikte hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Ocak ayında yapılan memur maaş katsayısı düzenlemesiyle birlikte artan evde bakım yardımı şubat ayında da zamlı olarak hesaplara geçmeye devam edecek.

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 13:20 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 13:20
Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2025? Evde bakım maaşı yatan iller listesi

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    2025 yılı şubat ayında evde bakım maaşı ödemelerinin ne zaman yapılacağı hak sahipleri tarafından merakla bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın her ay düzenli olarak yatırdığı bu yardımlar şubat ayında da zamlı olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Şubat Ayı Evde Bakım Maaşı Ne Zaman Yatacak? İşte Detaylar

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılan evde bakım maaşları, şubat ayında da belirlenen takvime göre hesaplara geçecek. Henüz resmi açıklama yapılmasa da ödemelerin 15 Şubat'ta başlaması bekleniyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Evde Bakım Maaşı Şubat Ayında Zamlı Mı Yatacak?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayı ödemelerinin tamamlandığını duyurmuş ve şubat ayında zamlı maaşların yatırılacağını belirtmişti. Yeni düzenlemeye göre evde bakım yardımı 10 bin 125 TL olarak hesaplara geçmeye devam edecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Evde Bakım Maaşı Yatan İller Nasıl Sorgulanır?

    Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını sorgulamak isteyenler, e-Devlet üzerinden "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak bilgi alabilir. Ayrıca, SMS ile de sorgulama yapmak mümkün. "BAKIYE" yazıp 4747'ye kısa mesaj gönderen hak sahipleri, hesaplarına ödeme yapılıp yapılmadığını öğrenebilirler.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Oldu?

    2025 yılı itibarıyla memur maaş katsayısındaki düzenlemeyle birçok sosyal yardımda artış yaşandı. Evde bakım maaşlarına da yüzde 11,54 oranında zam yapıldı. Bu doğrultuda, 2025 yılı itibarıyla evde bakım yardımı 10.124,49 TL olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor.

    Şubat ayı evde bakım maaşlarıyla ilgili yeni açıklamalar geldikçe haberimizi güncellemeye devam edeceğiz.

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