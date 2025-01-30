Merkez Bankası rezervlerinden tüm zamanların rekoru

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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Rezervlerde rekor! Buna göre, 24 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 537 milyon dolar artışla 99 milyar 328 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 17 Ocak'ta 96 milyar 791 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Takvim Foto Arşiv Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 721 milyon dolar artışla 66 milyar 511 milyon dolardan 68 milyar 232 milyon dolara yükseldi.