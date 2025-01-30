SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası rezervlerinden tüm zamanların rekoru

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar artışla 167 milyar 560 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

AA AA
Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 14:35 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 15:02
Merkez Bankası rezervlerinden tüm zamanların rekoru

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

    Rezervlerde rekor!

    Buna göre, 24 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 537 milyon dolar artışla 99 milyar 328 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 17 Ocak'ta 96 milyar 791 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 721 milyon dolar artışla 66 milyar 511 milyon dolardan 68 milyar 232 milyon dolara yükseldi.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar artışla 163 milyar 303 milyon dolardan 167 milyar 560 milyon dolara çıktı.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

    TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
    27.01.202350.93376.206127.139
    24.02.202349.19071.980121.170
    31.03.202352.17670.247122.423
    28.04.202346.41368.471114.884
    26.05.202341.93956.51998.458
    27.06.202341.43267.155108.587
    28.07.202341.42572.349113.774
    25.08.202341.34475.955117.299
    29.09.202340.62981.575122.203
    27.10.202344.14882.412126.560
    24.11.202345.49690.997136.493
    22.12.202347.89697.557145.453
    29.12.202348.23192.830141.061
    26.01.202448.00789.154137.161
    23.02.202449.27182.479131.750
    29.03.202454.37868.748123.126
    26.04.202459.11364.967124.080
    31.05.202459.74083.909143.648
    28.06.202458.07784.833142.910
    19.07.202459.21494.695153.910
    29.08.202460.04389.329149.373
    27.09.202463.56693.824157.390
    25.10.202465.89493.504159.398
    01.11.202466.61493.005159.619
    13.12.202465.30798.175163.482
    27.12.202464.31990.738155.057
    03.01.202565.34592.588157.933
    10.01.202566.02194.426160.447
    17.01.202566.51196.791163.303
    24.01.202568.23299.328167.560

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni’nde önemli açıklamalar
    İtalyan arşivleri açıldı! Papa suikastında Mehmet Ali Ağca’ya tetiği çektiren ASALA çıktı... Ben Ermeniyim ifadesi ve 1984 CIA raporu
    Başka Bir Gün Dizi
    Merkez Bankası rezervlerinden tüm zamanların rekoru
    Teğmenlerin korsan yemininde karar günü! MSB açıkladı
    CANLI | Kritik konum şüpheli kaza: ABD’de uçak ve helikopter çarpıştı! Çok sayıda ölü var! Ses kayıtları ortaya çıktı
    Esir takasında 3. tur! Hamas’ın bıraktığı 3 İsrailli | Yahya Sinvar detayı | Dünyaya haritalı mesaj
    Fenerbahçe’den 5. bomba! Mimovic’ten sonra sıra onda
    EMEKLİYE 8 BİN TL | Bayram ikramiyesi için sürpriz rakam: 4+4 formülü mü uygulanacak? SSK, BAĞKUR’lular...
    ABD’de şüpheli kaza...Askeri helikopter ile yolcu uçağı çarpıştı! Donald Trump o soruyu sordu
    Eurofighter alımında geri sayım! MSB kaynakları açıkladı: Teklif hazırlanıyor
    ABD’deki uçak kazası neden oldu? Uzmanlardan çarpıcı açıklamalar: İmkansız
    Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün yalanı ortaya çıktı! Çalışanları bir bir anlattı
    Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonlarıyla sinir uçlarıyla oynayan Salwan Momika öldürüldü
    Halk TV’ye yasa dışı kayıt soruşturması! Herkes birbirini suçladı: Seda Selek, Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz... | Suat Toktaş tutuklandı
    DeepSeek’e meydan okuyan okuyana! Gövde gösterileri başladı: Alibaba da artık oyunda!
    Beyniniz 20 yıl önceden sinyal veriyor! Uzmanından alzheimer riskini minimuma indiren 4 altın tavsiye
    Sosyal medya düzenlemesinde son viraj! Başkan Erdoğan’ın masasında!
    EMEKLİYE YÜKSEK PROMOSYON FIRSATI | Ödemelerde neler değişecek: İşte maaşa göre ödeme aralığı
    Başka Bir Gün’ün Güngör Alsoy’u Nur Sürer’in eski eşi Yeşilçam yıldızı çıktı! Oğlunun babası meğer...