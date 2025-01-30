MTV ödemelerinde yarın son gün! İşte merak edilen 8 soru ve 8 cevap

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemelerinde 31 Ocak son gün. Ödemeler vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yapılabiliyor. Ödemesini yapmayan mükellefler için gecikme faizi uygulanıyor. Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda 2 taksitte ödenen MTV'ye ilişkin merak edilenler şöyle:

■ MTV'den kimler istisna? Genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri ve Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar muaf. Ayrıca engellilik oranı yüzde 90 ve daha fazla olan kişilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlara ve devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurlarına, yurda gelen delege ve heyetlere mensup yabancı uyruklu kişilere ait taşıtlar istisna tutuluyor.

■ Ne kadar ödenecek? MTV ödemeleri aracın model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, motor gücü, azami toplam ağırlığı gibi faktörlere göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin, motor silindir hacmi 1300 olan ve fiyatı 455 bin TL'yi aşan 1-3 yaş aralığındaki araç için 5.803, 4-6 yaş için 4.042, 7-11 yaş için 2.264 lira MTV ödenmesi gerekiyor. 1301- 1600 arası motor silindir hacmi ve fiyatı 455 bin TL'yi aşan araç sahipleri 1-3 yaşta 10.112, 4-6 yaşta 7.577, 7-11 yaşta 4.389 lira MTV ödeyecek.

■ Elektrikli araçlarda MTV indirimi bulunuyor mu? Elektrikli araçlarda MTV'ler 4'te 1 oranında ödeniyor. Mesela 2017 model 110 kW'a sahip otomobilin 2025 yılı MTV tutarı normalde 10.613 lira iken, bu araç sahipleri elektrikli araçların desteklenmesi çalışması kapsamında 2.653 lira MTV ödeyecek.

■ MTV'si ödenmeyen aracın kamusal işlemleri yapılır mı? Araçların muayenesinin, alım-satımının yapılabilmesi için MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Ayrıca aracın trafikten çekilebilmesi için de MTV borcunun olmaması şart.

■ MTV taksitlendirilebilir mi? Çok zor durumda olan mükellefler, vadesi geçmiş MTV ve buna bağlı gecikme zamları için aracın kayıtlı olduğu vergi dairesinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında belirlenen şartların sağlanması koşuluyla 36 ayı geçmemek üzere ve tecil faizi alınarak anılan Kanuna göre tecil ve taksitlendirme talep edebilir.

■ Aracın yurt dışında kullanılması halinde ödenir mi? Aracın yurt dışına çıkması durumunda tescil kaydı silinmediği takdirde MTV mükellefiyeti sonlandırılamayacağı için MTV tahakkuku verilmeye devam edeceğinden MTV'nin ödenmesi gerekiyor.

■ Vefat eden kişinin MTV borcuna ne olur? Vefat eden kişiye ait aracın önceki dönemlere ait MTV borçları için aracın bağlı olduğu vergi dairesinden mirasçıların hisseleri oranında vergi borcunun tahakkuk edilmesi talep edilir. Bunun için mirasçıların kesin olarak bilinmesi ve durumun vergi dairesine ibraz edilmesi gerekiyor.

■ Aracını Şubat'ta alan Ocak MTV'sini öder mi? Vergilendirme döneminin ilk 6 ayında satın alınan araçların 1 ay içinde MTV'sinin ödenmesi gerekiyor. Yani Şubat ayında sıfır bir araç alan kişi "Ocak ayı geçti, MTV ödemem" diye düşünmesin, çünkü en geç Mart ayında yılın ilk MTV taksitini ödemesi gerekecek. İkinci el araç alımında ise zaten satış işlemi borçsuz araçlara yapılabildiği için önceki satıcının ilk taksiti ödemiş olması gerekiyor.