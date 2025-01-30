Kafe ve restoranlarda "harcama alt limiti" uygulaması | Ticaret Bakanlığı denetimlere hız verdi

PRİZ BİLE ÜCRETLİ Denetim sırasında kafede oturan üniversite öğrencisi Dilek Aydın, masa ücretinin çok sık karşılaştığı bir durum olduğunu söyledi. Priz kullanımından bile para isteyenler olduğunu söyleyen Aydın, "Bazı yerlerde sürekli garsonların biri geliyor, biri gidiyor. Başında sürekli birinin beklediğini hissedebiliyorsun. İstemeden de sipariş vermen gerekiyormuş hissi oluşuyor. Bazı yerlerde de masa ücreti oluyor. Direkt 300 lirayı geçmeniz bekleniyor. Bazen oturduğunuz gibi de para ödüyorsunuz. Oturmanın ya da priz kullanmanın da paralı olduğu yerler var. Otomatik olarak 300 liraya yuvarlıyorlar" dedi.

Kafe ve restoranlarda ʺharcama alt limitiʺ uygulaması. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

"İSTENMEYEN ÜRÜNÜN ÜCRETİ OLAMAZ"

İbrahim Güllü, "Tüketici Kanunu'nun 7. maddesine göre, sipariş edilmeyen ürün ve hizmetlerden tüketicisi sorumlu tutulamaz, tüketici o ürün ve hizmeti almış olsa dahi bedeli karşı taraf ondan talep edemez" diye konuştu.

TÜKETİCİ DERNEKLERİ NE DİYOR?

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü; kafe, restoran ve lokantaların masa ücreti gibi bir uygulama yapmasının her şeyden önce ahlaki ve etik olmadığını belirterek, "Ancak bu uygulamayı yapan yerler, işletmenin dışına fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında fiyat tabelaları ile birlikte masa tarifesinin uygulandığını belirten uyarılar da koymak zorundadır. Tüketiciler bu uyarıları ilk bakışta görebilmeli ve masalardaki menülerde de görülür şekilde belirtilmeli" ifadesini kullandı.

Güllü, tüketiciye masaya oturduktan belli bir süre sonra sipariş etmediği bir ürün getirilir ve 'burada oturmanız için bunu içmeniz gerekli' denilirse dayatılan fiyatın ödenmek zorunda olmadığını aktardı.

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