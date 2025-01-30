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Kafe ve restoranlarda "harcama alt limiti" uygulaması | Ticaret Bakanlığı denetimlere hız verdi

Bazı kafe ve restoranlarda ‘harcama alt limiti’ ve ‘düzenli sipariş zorunluluğu’ gibi uygulamaların hayata geçirilmesi tartışma yarattı. Prizden bile ücret alınmaya başlandığı belirtilirken, Ticaret Bakanlığı da denetimlere hız verdi...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Ocak 2025
Kafe ve restoranlarda harcama alt limiti uygulaması | Ticaret Bakanlığı denetimlere hız verdi

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    Kafe ve restoranlarla ilgili şikayetlere yenileri eklendi. Servis bedeli, kuver, kapora gibi ücretleriyle gündem olan restoran ve kafeler, şimdi de uzun süre sipariş vermeyen müşterileri hedefine aldı.

    Kafe ve restoranlarda ʺharcama alt limitiʺ uygulaması. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)Kafe ve restoranlarda ʺharcama alt limitiʺ uygulaması. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    Özellikle üniversitelerin yoğun olduğu yerlerde 'harcama alt limiti' ve 'düzenli sipariş zorunluluğu' gibi uygulamalar hayata geçirildi.

    Kafe ve restoranlarda ʺharcama alt limitiʺ uygulaması. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)Kafe ve restoranlarda ʺharcama alt limitiʺ uygulaması. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    "ŞİKAYET EDİN"
    'Masa tarifesi' de denilen uygulamalarla ilgili şikayetleri ihbar kabul eden Ticaret Bakanlığı da denetimleri sıkılaştırdı. İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un 30 ilçesinde kafe ve restoranları denetledi. İlgili mevzuatlara aykırı uygulamaları olan işletmelere ceza kesti.

    Ekipler, kafe ve restoranlarda oturan vatandaşlara da bu tür uygulamalarla karşılaşmaları halinde CİMER'e şikayette bulunmalarını söyledi.

    Kafe ve restoranlarda ʺharcama alt limitiʺ uygulaması. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)Kafe ve restoranlarda ʺharcama alt limitiʺ uygulaması. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    PRİZ BİLE ÜCRETLİ
    Denetim sırasında kafede oturan üniversite öğrencisi Dilek Aydın, masa ücretinin çok sık karşılaştığı bir durum olduğunu söyledi. Priz kullanımından bile para isteyenler olduğunu söyleyen Aydın, "Bazı yerlerde sürekli garsonların biri geliyor, biri gidiyor. Başında sürekli birinin beklediğini hissedebiliyorsun. İstemeden de sipariş vermen gerekiyormuş hissi oluşuyor. Bazı yerlerde de masa ücreti oluyor. Direkt 300 lirayı geçmeniz bekleniyor. Bazen oturduğunuz gibi de para ödüyorsunuz. Oturmanın ya da priz kullanmanın da paralı olduğu yerler var. Otomatik olarak 300 liraya yuvarlıyorlar" dedi.

    Kafe ve restoranlarda ʺharcama alt limitiʺ uygulaması. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)Kafe ve restoranlarda ʺharcama alt limitiʺ uygulaması. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    "İSTENMEYEN ÜRÜNÜN ÜCRETİ OLAMAZ"
    İbrahim Güllü, "Tüketici Kanunu'nun 7. maddesine göre, sipariş edilmeyen ürün ve hizmetlerden tüketicisi sorumlu tutulamaz, tüketici o ürün ve hizmeti almış olsa dahi bedeli karşı taraf ondan talep edemez" diye konuştu.

    TÜKETİCİ DERNEKLERİ NE DİYOR?
    Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü; kafe, restoran ve lokantaların masa ücreti gibi bir uygulama yapmasının her şeyden önce ahlaki ve etik olmadığını belirterek, "Ancak bu uygulamayı yapan yerler, işletmenin dışına fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında fiyat tabelaları ile birlikte masa tarifesinin uygulandığını belirten uyarılar da koymak zorundadır. Tüketiciler bu uyarıları ilk bakışta görebilmeli ve masalardaki menülerde de görülür şekilde belirtilmeli" ifadesini kullandı.

    Güllü, tüketiciye masaya oturduktan belli bir süre sonra sipariş etmediği bir ürün getirilir ve 'burada oturmanız için bunu içmeniz gerekli' denilirse dayatılan fiyatın ödenmek zorunda olmadığını aktardı.

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