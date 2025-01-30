Gayrettepe-Halkalı Metro Hattı 15.5 milyon yolcu taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın 22 Ocak 2023'ten bugüne kadar 15 milyon 687 bin 783 yolcuya hizmet verdiğini kaydetti. 10 istasyonda hizmet veren hattı Halkalı'ya uzatmak üzere çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Uraloğlu, "Arnavutköy Hastane-Halkalı hat kesiminde de İbni Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarında çalışmalarımız sürüyor. Hattımız tamamen açıldığında 69 kilometreden oluşan Gayrettepe-Halkalı arasında toplam 15 istasyonda hizmet vereceğiz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN