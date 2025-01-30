2 milyar dolarlık yatırım paketi geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Türkiye'yi, biyoteknolojiden sanayi robotlarına kadar birçok önemli yatırımla hızla buluşturacaklarını belirterek, "Milletimize peşi sıra yüksek teknoloji yatırım müjdelerini duyurduğumuz bir yıl olacak" dedi. Türkiye'nin son 22 yılda OECD ülkeleri arasında sanayi üretimini en fazla artıran ülke olduğunu aktaran Kacır, şöyle konuştu: "7 milyar dolara yakın yatırımı Türkiye'ye kazandırma aşamasına geldik. İnşallah önümüzdeki ay bunun ilk fazı olan 2 milyar doların üzerinde bir yatırım paketini duyuracağız. Türkiye'nin yüksek teknoloji üretim ve ihracat kapasitesini 2025'te büyük bir ivmeyle artıracağız."

YOLLARDAKİ TOGG SAYISI 50 BİNİ AŞTI

Yerli ve milli otomobil Togg'un Türkiye'de kendi sınıfında bir numara olduğunu dile getiren Kacır, aracın "fastback" modelinin ise bu yıl kullanıcılarla buluşacağını vurguladı. Kacır, "Geçen yıl yollardaki Togg sayısı 50 bini aştı" dedi.bini aştı.