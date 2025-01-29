Rüzgar enerjisi santrallerine yönelik YEKA RES-2024 Yarışmaları yapıldı. 3 ildeki 5 YEKA'da toplam 1200 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi gerçekleştirilirken, 1.2 milyar dolarlık yatırımın önü açıldı. 40 farklı şirketten toplam 100 başvurunun geldiği yarışmayı kazananlar, sözleşme imza tarihinden itibaren ürettikleri elektriği 72 ay süre ile serbest piyasada satabilecek. Daha sonra 20 yıl süreyle üretilen elektrik belirlenen fiyattan iletim sistemine verilecek. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, yarışmanın Türkiye'nin enerji sektörüne, ekonomisine ve büyümesine olan güveni göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi.

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