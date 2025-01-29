Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca tematik kış kampları başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce 3-7 Şubat tarihlerinde düzenlenecek tematik kış kampları, 8 şehirde gençleri ağırlayacak. Gençlerin akademik ve entelektüel birikimine katkıda bulunmak amacıyla yapılan geleneksel kış kamplarının bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek. Öğrenciler, 8 farklı temayla gerçekleşecek kamplarda uzman, akademisyen ve örnek isimlerle bir araya gelecek. Gençler, kampa ev sahipliği yapacak şehrin tarihi, kültürel ve manevi mekanlarını görme fırsatı da yakalayacak. Diplomat akademi kampı Ankara'da, girişimcilik ve hayat becerileri kampı Samsun'da, sosyal medya ve iletişim kampı Eskişehir'de, tarih ve medeniyet kampı Şanlıurfa'da, bilişim ve yapay zeka kampı Gaziantep'te, eğitimciler kampı Mersin'de, kış sporları kampı Erzurum'da, sosyal hizmet ve gönüllülük kampı ise Konya'da yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Amacımız gençlerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlamak" dedi.

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