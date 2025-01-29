Primi eksik olanlara emeklilik paketi! SGK yaş+yıl hesabını milimi milimine yapın: 5000-5225 günü olan...
Çalışmayanlar ve prim gün sayısını tamamlayamayanlar için çözüm isteğe bağlı sigorta oluyor. Bu sistem emekli olabilmek için eksik prim günlerini tamamlamak isteyenlere önemli bir fırsat sunuyor. Ayrıca şoförlük, bakıcılık, ev temizliği ve part-time iş yapanlar gibi kesimler de primlerini ödeyerek emeklilik hakkı kazanabiliyor. Bu ay yapılan düzenlemeyle prim tutarlarında artış yaşandı. Peki, emeklilik için ödenecek yeni prim tutarları ne kadar oldu? İşte yeni ücret tarifesi.
Giriş Tarihi: 29.01.2025 08:09 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 08:09