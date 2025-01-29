Primi eksik olanlara emeklilik paketi! SGK yaş+yıl hesabını milimi milimine yapın: 5000-5225 günü olan...

Türkiye'de emeklilik için prim ödemek sigorta başlangıç tarihine göre belirlenen şartlara bağlıdır. Çalışanların primlerini işverenleri yatırırken, kendi işini kuranlar ve bazı diğer gruplar Bağ-Kur kapsamında prim öder. Bunun dışında, askerlik ve doğum gibi borçlanmalarla prim gün sayısını artırmak da mümkündür. Ancak sigortalı olmayanlar için bir diğer önemli seçenek ise isteğe bağlı sigorta.