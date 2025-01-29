Kadraj Galeri Kadraj İkon Primi eksik olanlara emeklilik paketi! SGK yaş+yıl hesabını milimi milimine yapın: 5000-5225 günü olan...

Primi eksik olanlara emeklilik paketi! SGK yaş+yıl hesabını milimi milimine yapın: 5000-5225 günü olan...

Çalışmayanlar ve prim gün sayısını tamamlayamayanlar için çözüm isteğe bağlı sigorta oluyor. Bu sistem emekli olabilmek için eksik prim günlerini tamamlamak isteyenlere önemli bir fırsat sunuyor. Ayrıca şoförlük, bakıcılık, ev temizliği ve part-time iş yapanlar gibi kesimler de primlerini ödeyerek emeklilik hakkı kazanabiliyor. Bu ay yapılan düzenlemeyle prim tutarlarında artış yaşandı. Peki, emeklilik için ödenecek yeni prim tutarları ne kadar oldu? İşte yeni ücret tarifesi.

Giriş Tarihi: 29.01.2025 08:09 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 08:09
Primi eksik olanlara emeklilik paketi! SGK yaş+yıl hesabını milimi milimine yapın: 5000-5225 günü olan...

Türkiye'de emeklilik için prim ödemek sigorta başlangıç tarihine göre belirlenen şartlara bağlıdır. Çalışanların primlerini işverenleri yatırırken, kendi işini kuranlar ve bazı diğer gruplar Bağ-Kur kapsamında prim öder. Bunun dışında, askerlik ve doğum gibi borçlanmalarla prim gün sayısını artırmak da mümkündür. Ancak sigortalı olmayanlar için bir diğer önemli seçenek ise isteğe bağlı sigorta.

Primi eksik olanlara emeklilik paketi! SGK yaş+yıl hesabını milimi milimine yapın: 5000-5225 günü olan...

Bu yöntem emeklilik için prim gününü tamamlamak isteyen ancak çalışan olmayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Bu yıl yapılan düzenlemelerle birlikte sigorta primlerine ve borçlanma tutarlarına yeni artışlar getirildi. İşte detaylar…

Primi eksik olanlara emeklilik paketi! SGK yaş+yıl hesabını milimi milimine yapın: 5000-5225 günü olan...

Ev Kadınlarına İsteğe Bağlı Sigorta Fırsatı

Ev kadınları, prim günleri eksik olan kişiler ve sigortalı olmayanlar için isteğe bağlı sigorta emekliliğe giden yolu açıyor. Bu ay yapılan düzenlemeyle, en düşük prim tutarı 8 bin 321 lira 76 kuruş oldu.

Primi eksik olanlara emeklilik paketi! SGK yaş+yıl hesabını milimi milimine yapın: 5000-5225 günü olan...

18 yaşını doldurmuş ve zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan herkes bu imkandan yararlanabiliyor.

Primi eksik olanlara emeklilik paketi! SGK yaş+yıl hesabını milimi milimine yapın: 5000-5225 günü olan...

Ev kadınları için sevindirici bir diğer gelişme ise, önümüzdeki dönemde isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'inin devlet tarafından ödenecek olması. Bu düzenleme ile birlikte, ev kadınları sadece 5 bin 547 lira 84 kuruş ödeyerek emekli olabilecek. Gerçekleştirilen düzenleme devletin 2 bin 773 lira 92 kuruşluk katkı sağlayacağı anlamına geliyor.