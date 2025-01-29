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Finansal İstikrar Komitesi'nden sürdürülebilir büyüme açıklaması

Finansal İstikrar Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yapıldı. Toplantıda, dünya ve Türkiye'nin makroekonomik görünümü kapsamlı şekilde değerlendirildi. Yapılan açıklamada, "Komite, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir." denildi.

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 19:46 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 19:46
Finansal İstikrar Komitesi’nden sürdürülebilir büyüme açıklaması

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    Finansal İstikrar Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yapıldı.

    Bakanlığın açıklaması (Sosyal medya hesabı)Bakanlığın açıklaması (Sosyal medya hesabı)

    Hazine ve Maliye Bakanlığının, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplantıda, dünya ve Türkiye'nin makroekonomik görünümünün kapsamlı şekilde değerlendirildiği bildirildi.

    Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek başkanlığında toplandı. (Sosyal medya)Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek başkanlığ��nda toplandı. (Sosyal medya)

    Toplantıda, bankacılık sektörünün genel görünümünün gözden geçirildiği ve atılabilecek ilave adımların değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Komite, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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