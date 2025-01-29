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YASAL MI? Kafelerde masa tarifesi ne demek?

Masa tarifesi uygulaması son günlerde merak ediliyor ve sıklıkla araştırılıyor. Peki, nedir kafelerde masa tarifesi uygulaması? İşte sosyal medyanın gündeminde yer alan uygulama hakkında bilinmesi gerekenler.

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 16:59 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 17:37
YASAL MI? Kafelerde masa tarifesi ne demek?

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    Kafelerde masa tarifesi uygulaması son günlerde merak ediliyor ve sıklıkla araştırılıyor. Peki, nedir kafelerde masa tarifesi uygulaması? İşte sosyal medyanın gündeminde yer alan uygulama hakkında bilinmesi gerekenler.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Masa tarifesi uygulaması ne demek?

    Masa tarifesi, restoran, kafe ya da benzeri işletmelerde, müşterilere sunulan menü fiyatlarının, oturdukları masa veya mekandaki konumlarına bağlı olarak değişmesi anlamına gelir. Bu uygulama, farklı alanlarda farklı fiyatlandırmalar yapılmasını sağlar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Sipariş vermeyen müşteri için yeni yöntem: Masa tarifesi!

    Masa tarifesi uygulaması yasal mı?

    Masa tarifesi uygulaması bazı durumlarda yasal olabilir ancak bazı şartlara bağlıdır. İşletmelerin fiyat politikalarını belirleme hakkı olsa da tüketicinin bilgilendirilmesi ve şeffaflık sağlanması bu noktada önemlidir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Yasal olarak fiyatların menüde açıkça belirtilmesi önemli

    Menüde veya girişte, fiyat farklarının neye göre belirlendiği açıkça belirtilmelidir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Yerel yönetmeliklere uygun mu?

    Yerel yönetmeliklere uygunluk açısından belediyeler ve ticaret odaları, işletmelerin fiyatlandırma politikalarına yönelik ek düzenlemeler getirebilir. Eğer bir işletme masa tarifesi konusunda yeterli şeffaflık göstermiyorsa tüketiciler şikayetlerini Ticaret Bakanlığı, belediyeler, Tüketici Hakem Heyeti veya CİMER aracılığıyla iletebilirler.

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