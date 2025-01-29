YASAL MI? Kafelerde masa tarifesi ne demek?

Masa tarifesi , restoran, kafe ya da benzeri işletmelerde, müşterilere sunulan menü fiyatlarının, oturdukları masa veya mekandaki konumlarına bağlı olarak değişmesi anlamına gelir. Bu uygulama, farklı alanlarda farklı fiyatlandırmalar yapılmasını sağlar.

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Masa tarifesi uygulaması yasal mı?

Masa tarifesi uygulaması bazı durumlarda yasal olabilir ancak bazı şartlara bağlıdır. İşletmelerin fiyat politikalarını belirleme hakkı olsa da tüketicinin bilgilendirilmesi ve şeffaflık sağlanması bu noktada önemlidir.