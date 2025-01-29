O iddialar ihbar kabul edildi! Kafe ve restoranlara denetim!

Ticaret Bakanlığı'ndan kafe ve restoranlara denetim (DHA)

"ÇOK SIK KARŞILAŞTIĞIM BİR DURUM"

Denetim sırasında kafede oturan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Dilek Aydın, bazı işletmelerde priz kullanımının dahi ücrete tabi olduğunu belirterek, "İstanbul Üniversitesi öğrencisiyim, günlerimin çoğunu burada geçiriyorum. Birkaç defa böyle bir mekana denk geldim. Öğrenci olarak pek tercih etmem açıkçası çünkü maddi sıkıntılar belli. O yüzden böyle bir mekanda oturmayı tercih etmem. Çok sık karşılaştığım bir durum. Sürekli garsonların biri geliyor, biri gidiyor. Başında sürekli birinin beklediğini hissedebiliyorsun. İstemeden de sipariş vermen gerekiyormuş hissi oluşuyor. Bazı yerlerde de masa ücreti oluyor. Direkt 300 TL'yi geçmeniz bekleniyor. Bazen oturduğunuz gibi de para ödüyorsunuz. Oturmak ya da priz kullanmak da paralı olan yerler var. Otomatik olarak 300 TL'ye yuvarlalar onu büyük ihtimalle" dedi.