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O iddialar ihbar kabul edildi! Kafe ve restoranlara denetim!

Kafe ve restoranlarda harcama limiti ve düzenli sipariş mecburiyetinin olduğu iddialarını ihbar olarak kabul eden Ticaret Bakanlığı megakent İstanbul'da denetim başlattı. İlgili mevzuatlara aykırı uygulamaları olan işletmelere ceza kesen ekipler vatandaşa bu tür uygulamalarla karşılaştıklarında CİMER'e şikayette bulunmalarını söyledi.

DHA DHA
Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 09:06 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 09:11
O iddialar ihbar kabul edildi! Kafe ve restoranlara denetim!

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    İstanbul'da sosyal medyada yer alan kafe ve restoranlarda 'harcama alt limiti' ve 'düzenli sipariş zorunluluğu' iddialarını ihbar kabul eden Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da denetim başlattı. İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, bugün İstanbul'un 30 ilçesinde kafe ve restoranları denetledi.

    Ticaret Bakanlığı'ndan kafe ve restoranlara denetim (DHA)Ticaret Bakanlığı'ndan kafe ve restoranlara denetim (DHA)

    Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada İstanbul'da özellikle üniversitelerin çevrelerindeki bazı kafe ve restoranlarda 'harcama alt limiti' ve 'düzenli aralıklarla sipariş verme zorunluluğu' gibi uygulamalar yapıldığı yönündeki iddiaları ihbar kabul ederek denetim başlattı.

    Ticaret Bakanlığı'ndan kafe ve restoranlara denetim (DHA)Ticaret Bakanlığı'ndan kafe ve restoranlara denetim (DHA)

    CEZA KESİLDİ
    İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü tarafından 30 ilçede 48 ekiple denetimler başlatıldı. Fatih'te denetim yapan ekipler, ilgili mevzuatlara aykırı uygulamaları olan işletmelere ceza kesti. Ekipler, kafe ve restoranlarda oturan vatandaşları da bu tür uygulamalarla karşılaşmaları halinde CİMER'e şikayette bulunmalarını söyledi.

    Kafe ve restoranlarda 'Harcama limiti' denetimi

    Ticaret Bakanlığı'ndan kafe ve restoranlara denetim (DHA)Ticaret Bakanlığı'ndan kafe ve restoranlara denetim (DHA)

    "ÇOK SIK KARŞILAŞTIĞIM BİR DURUM"

    Denetim sırasında kafede oturan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Dilek Aydın, bazı işletmelerde priz kullanımının dahi ücrete tabi olduğunu belirterek, "İstanbul Üniversitesi öğrencisiyim, günlerimin çoğunu burada geçiriyorum. Birkaç defa böyle bir mekana denk geldim. Öğrenci olarak pek tercih etmem açıkçası çünkü maddi sıkıntılar belli. O yüzden böyle bir mekanda oturmayı tercih etmem. Çok sık karşılaştığım bir durum. Sürekli garsonların biri geliyor, biri gidiyor. Başında sürekli birinin beklediğini hissedebiliyorsun. İstemeden de sipariş vermen gerekiyormuş hissi oluşuyor. Bazı yerlerde de masa ücreti oluyor. Direkt 300 TL'yi geçmeniz bekleniyor. Bazen oturduğunuz gibi de para ödüyorsunuz. Oturmak ya da priz kullanmak da paralı olan yerler var. Otomatik olarak 300 TL'ye yuvarlalar onu büyük ihtimalle" dedi.

    Ticaret Bakanlığı'ndan kafe ve restoranlara denetim (DHA)Ticaret Bakanlığı'ndan kafe ve restoranlara denetim (DHA)

    "KARŞILARINA BİR KURAL KOYMUYORUZ"

    Çevrede üniversite ve lise bulunduğu için öğrencilerin ekonomik durumlarını gözettiklerini vurgulayan işletmeci Halit Talha Has, "Bizde, oturduğunuz süre boyunca belirli bir harcama limiti yok. Biz öğrenci kafesi olduğumuz için üniversite çevresinde ve lise çevresindeki bir kafe olduğumuz için herhangi bir ücret talep etmeden sadece öğrencilerin rahat edebileceği bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Önceliğimiz insanların rahat etmesi çünkü öğrencinin çok fazla ekonomik durumu yok. Önceliğimiz onlar rahat etsin, sonrasında harcayabildikleri kadar harcasınlar. Çünkü belirli bir gelirle hayatlarını devam ettiriyorlar. Bu yüzden çok fazla bir kısıtlamaya gitmiyoruz ya da karşılarına bir kural koymuyoruz burada otururken" ifadelerini kullandı.

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