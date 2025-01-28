Taban aylığa zam farkı: Meclis’te en düşük emekli maaşı görüşülecek

TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmalarına bugün başlıyor. Adalet Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek olan Genel Kurul, ardından da en düşük emekli maaş ödemesinin 14 bin 469 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin görüşmelerine başlayacak.

Yeni taban aylık teklifi Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştıktan sonra Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak. Ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Yeni taban aylık Ocak ödeme dönemi itibariyle yürürlüğe gireceği için kapsamdaki 3.8 milyon emekliye, dul ve yetime fark ödemesi yapılması söz konusu olacak.