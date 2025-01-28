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Suriye ile gümrük kilidi açılıyor! Bakan müjdeyi verdi: 269 üründe vergi indirimi yapıldı

Türk iş dünyası, yeni Suriye döneminde altyapıdan pazar raflarına kadar pek çok alanda mal ve hizmet tedarikinde 'doğal partner' olarak önemli bir rol üstlenmişti. Ancak yeni yönetimin getirdiği gümrük vergilerinin Türkiye'yi de kapsamasıyla ticaret hızı kesilmişti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gümrük sorunlarının çözümü konusunda Suriye yönetimiyle anlaşmanın sağlandığını duyurdu. Bakan Bolat'ın açıklamalarına göre, 269 ürün kaleminde Türk ürünlerine yönelik vergi indirimi geldi.

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Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 08:41 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 08:52
Suriye ile gümrük kilidi açılıyor! Bakan müjdeyi verdi: 269 üründe vergi indirimi yapıldı

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    Türkiye'nin Suriye'ye ihraç ettiği, aralarında gıda, demir-çelik ve hijyen ürünlerinin de yer aldığı 269 ürünün gümrük vergisinde indirim geldi.

    269 ÜRÜNDE VERGİ İNDİRİMİ YAPILDI
    Müjdeyi Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Gümrük Günü Kutlama Töreni'nde verdi. Bakan Bolat, Suriye'nin 269 üründe gümrük vergisi indirimi yaptığını açıkladı.

    Bakan Bolat, Suriye'de eski rejimin yıkılmasının ardından Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni bir sayfanın açıldığını söyleyerek 11 Ocak'ta Suriye yönetiminin yürürlüğe koyduğu ve bütün dünya için ortak ve tek gümrük rejimi uygulamasının, bazı kesimlerce yanlış anlaşıldığını ve art niyetli çarpıtmalar sonucunda kamuoyunda bir kafa karışıklığı doğurduğunu üzülerek gördüklerini belirtti. Bunun üzerine Suriye Kara ve Deniz Sınırları Otoritesi Başkanı Kuteybe Bedevi ile yapılan görüşme ve Şam ziyareti yapıldığına değinen Bolat, "Orada, ekonomi ve ticaret bakanlıklarıyla yapılan görüşmeler neticesinde Suriye'de bazı ürünlerde gümrük vergilerinin gözden geçirilmesi hususunda mutabık kalındı. Suriye, bu hafta itibarıyla bu ülkeye ihracatımızda öne çıkan aralarında tavuk yumurtası, un, mısır, süt ve krema gibi gıda, bazı demir çelik ile hijyen ürünlerinin yer aldığı 269 ürünün gümrük vergisinde indirime gitme kararı aldı. Dolayısıyla ortada Türkiye'ye yönelik alınmış bir karar şeklinde sunulmaya çalışılan bir durum kesinlikle yoktur, mesnetsizdir" açıklamasını yaptı.

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'nin 269 üründe gümrük vergisi indirimi yaptığını açıkladı.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'nin 269 üründe gümrük vergisi indirimi yaptığını açıkladı.

    MESNETSIZ İDDİALAR!
    Bolat, Habur Sınır Kapısı'ndan yapıldığı iddia edilen ticarete ilişkin de değerlendirmede bulunarak, "Irak'a açılan kapımız olan Habur'dan Kuzey Irak üzerinden Suriye'ye yönelik ihracat yapıldığı ve bunun da terör örgütlerine menfaat sağladığı şeklindeki iddia mesnetsizdir, iftiradır. Her gün Habur'dan yapılan çıkışları kontrol ediyoruz. Mal sevkiyatında mutat akışın üzerinde önemli bir artış yok. Zaten Kuzey Irak'a girdiği zaman da çok yüksek oranlı gümrük vergileri ödemek zorunda. Oradan Suriye'ye geçişinde de gümrük vergisi ödemek zorunda" dedi.

    GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ SAYISI 163'E ÇIKACAK
    Türkiye'nin bulunduğu coğrafya ile uluslararası pazarlarında sıcak savaşlar ve ekonomik durgunluk gibi olumsuz gelişmelerin yaşandığına dikkati çeken Bolat, buna rağmen ekonominin, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda üretmeye, istihdam sağlamaya, mallarını ve hizmetlerini dünyanın dört bir yanına sunmaya devam ettiğini söyledi. Geçen yıl Adana Çukurova Havalimanı ve Bilecik-Bozüyük gümrük müdürlüklerini açtıklarını ve gümrük müdürlüğü sayısının 158'e yükseldiğini bildiren Bolat, "Bu yıl inşallah Adana Ceyhan, Konya Ereğli, Sakarya Karasu, Bingöl ve Düzce il gümrük müdürlüklerimizi de faaliyete geçirerek bu sayıyı 163'e çıkaracağız" dedi.

    9 MİLYON GÜMRÜK BEYANNAMESİ
    Bolat, gayretli çalışmalar sonucunda 2024 yılını 262 milyar dolarlık mal ve 114 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla kapattıklarını belirterek, "İthalatımızı eklediğimizde 606 milyar dolarlık mal ihracatı-ithalatı işlemini ile yaklaşık 170 milyar dolarlık da hizmetler ticareti gümrüklerimizden geçmektedir. 2002'de 1.3 milyon ihracat beyannamesi varken 2024 itibarıyla 5.5 milyon ihracat beyannamesi gümrüklerimizde kontrol edilmektedir. Toplamda 9 milyon gümrük beyannamesi işlemi gümrük idarelerimizce gerçekleştirilmektedir. Bu da bir rekor" dedi.

    Ticaret Bakanlığı, Suriyeli yetkililerle gümrük vergi için bir araya gelineceğini açıklamıştı. (AA)Ticaret Bakanlığı, Suriyeli yetkililerle gümrük vergi için bir araya gelineceğini açıklamıştı. (AA)



    BAKANLIK HEYETİ GÖRÜŞME YAPTI
    Geçtiğimiz günlerde Suriye gümrük vergisinde yüzde 300 ila 500 oranında artırmasının ardından Ticaret Bakanlığı, Suriyeli yetkililerle gümrük vergi için bir araya gelineceğini açıklamıştı. Bakanlık heyeti ve Suriyeli yetkililerle bir araya gelmişti. 11 Ocak 2025'ten itibaren Suriye tarafınca tüm ülkelere ve tüm sınır kapılarında aynı eşit şekilde uygulanan gümrük vergilerinin belirli ürünler için yeniden değerlendirilmesi kararlaştırılmıştı.

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat. (AA)Ticaret Bakanı Ömer Bolat. (AA)



    İÇ SAVAŞ TİCARETİ DÜŞÜRMÜŞTÜ
    Esad'ın devrilmesi öncesi sınır kapıları farklı gruplarca kontrol edildiği için gümrük tarifeleri de farklıydı. Esad döneminde özellikle güney sınır kapılarında yüksek gümrük vergileri uygulanıyordu. Türkiye sınırındaki Ankara'ya yakın grupların kontrol ettiği gümrük kapılarından ise daha düşük vergi alınıyordu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2010'da iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2.3 milyar dolarken iç savaşla bu hacim 500 milyon dolara kadar düşmüştü.

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