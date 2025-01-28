Ön sözleşme imzalandı: Piaggio Aerospace Baykar’ın oluyor

Baykar ve Piaggio Aerospace arasında, İtalyan havacılık devinin iş komplekslerinin Baykar'a devri için ön sözleşme imzaladı.

Piaggio Aerospace'den yapılan açıklamada, devrin, İtalya Bakanlar Kurulu Başkanlığı'nın onayı da dahil olmak üzere çeşitli koşulların yerine getirilmesinin ardından baharda tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Baykar'ın iş komplekslerinin yeniden hayata geçirilmesine yönelik planını sunacağı, sendika temsilcilerinin de katılacağı bir istişare toplantısının gelecek haftalarda yapılmasının planlandığı kaydedildi.