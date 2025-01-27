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Yasa dışı bahise geçit yok! 233 bin site kapatıldı

Geçen yıl yasa dışı bahis ve kumara aracılık eden 233 bin site kapatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ocak 2025
Yasa dışı bahise geçit yok! 233 bin site kapatıldı

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    Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında geçen yıl 233 bin internet sitesinin kapattırılması için devreye girdi.

    İdarece erişimin engellenmesi sağlanan ve 95 farklı ülkeden yayın yaptığı tespit edilen 233 bin yasa dışı sitenin yüzde 56'sının ABD, yüzde 17'sinin Ermenistan, yüzde 6'sının Hollanda menşeili olduğu tespit edildi.

    Ayrıca yasa dışı bahis ve sanal kumar oynattığı gerekçesiyle erişimin engellenmesi sağlanan 375 bin 367 site ile 6 bin 731 tekil alan adı için geçen yıl suç duyurularında bulunuldu. Öte yandan idare, 286 izinsiz çekiliş ve uygulama hakkında suç duyurusunda bulundu.

    İZİNSİZ ÇEKİLİŞ UYARISI
    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergi kaybına ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan kayıt dışı ekonomik faaliyetleri ve mali suçları önlemeye kararlıyız" dedi.

    Özellikle sosyal medya üzerinden düzenlenen izinsiz çekilişlere yönelik uyarıda bulunan Şimşek, şöyle konuştu: "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için hatırlatmak isterim ki idareden izin almadan piyango veya çekiliş düzenlemek 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ile adli para cezası gerektiren bir suçtur."

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