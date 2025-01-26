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Para transferinde daha güvenli dönem: Anında iptal edilebilecek

Hükümet, teknolojinin gelişmesiyle artan dolandırıcılık ve hırsızlık yöntemlerine karşı yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Yeni düzenlemeyle EFT ve havale işlemlerinde güvenlik artırılacak, telefon dolandırıcılığına karşı anında müdahale edilebilecek. Ayrıca, e-ticaret ve bankacılık işlemlerinde tarafları koruyacak düzenlemeler devreye alınacak.

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Giriş Tarihi :26 Ocak 2025 , 13:15 Güncelleme Tarihi :26 Ocak 2025 , 13:15
Para transferinde daha güvenli dönem: Anında iptal edilebilecek

İÇİNDEKİLER

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    Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte dolandırıcılık ve hırsızlık yöntemleri de değişim gösteriyor. Bu durum, dijital suçlarla mücadelede yeni adımların atılmasını zorunlu hale getiriyor. Bu noktada hükümet, dijital suçlarla etkin mücadele edebilmek için yasal düzenlemelerde kapsamlı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde, bilişim ve dolandırıcılık suçlarına ilişkin mevcut hükümlerin yeniden ele alınacağı ve daha etkili önlemler getirileceği ifade ediliyor.

    EFT VE HAVALE İŞLEMLERİNDE YENİ GÜVENLİK DÖNEMİ

    EFT ve havale işlemlerinde güvenliği artıracak yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, havale işlemlerinde bankadan gelen onay mesajlarına ek olarak ikinci bir doğrulama sistemi devreye alınacak.

    Dolandırıcılıkla Mücadelede Yeni Tedbirler

    Dijital suçlarla mücadele kapsamında internet ve telefon dolandırıcılığına karşı bir dizi yeni önlem uygulanacak. Planlanan düzenlemeler şöyle:

    Cumhuriyet başsavcılıklarına destek: Bilişim ve dolandırıcılık suçlarında soruşturma süreçlerini hızlandıracak kılavuzlar hazırlanacak ve kurumsal kapasite güçlendirilecek.

    Kimlik doğrulama zorunluluğu: Telefon aboneliklerinde kimlik doğrulaması şart koşulacak. Bilgileri güncellenmeyen hatlar kapatılacak.

    Anında iptal sistemi: Telefon üzerinden dolandırıcılık yapanların hatları anında iptal edilecek.

    İnternet satışlarına koruma: E-ticaret işlemlerinde tarafları koruyacak düzenlemeler getirilecek.

    İKİNCİ BİR DOĞRULAMA MESAJI İSTENECEK

    Başta bankacılık ve bilişim sistemi kullanılmak suretiyle işlenen dolandırıcılık ve hırsızlık suçları olmak üzere, ceza yargılamasında el koyma ve müsadereden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler yapılacak. Örneğin bir bankanın ismi kullanılarak yapılan dolandırıcılıkta, vatandaştan çalınan paranın yatırıldığı diğer hesabın hızlıca bloke edilmesi sağlanacak. Mobil uygulamalar aracılığıyla yapılacak eft, havale gibi işlemlerde doğrulama mesajları daha güvenlikli hâle getirilecek. Örneğin havale işleminde bankadan onay isteme mesajı geliyorsa, ikinci bir doğrulama sistemi daha kullanılacak. Bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen suçların önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanabilmesi amacıyla bankaların ve elektronik para kuruluşlarının sorumluluklarını artırmaya yönelik tedbirler alınacak.

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