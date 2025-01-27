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TÜİK verileri açıkladı! Ekonomiye güven arttı

TÜİK'in verilerine göre güven endeksi, ocakta geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 2,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,4, inşaat sektöründe yüzde 2,6 artış gösterdi.

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Giriş Tarihi :27 Ocak 2025 , 10:32 Güncelleme Tarihi :27 Ocak 2025 , 10:32
TÜİK verileri açıkladı! Ekonomiye güven arttı

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    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

    Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ocakta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 2,5 artışla 116,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,4 artarak 114,5, inşaat sektöründe yüzde 2,6 yükselişle 91,7 değerini aldı.

    Hizmet sektöründe ocakta bir önceki aya oranla son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 2,7, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 2,8, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 2,1 yükseldi.

    Perakende ticaret sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 2,7, mevcut mal stok seviyesi yüzde 2,4 artarken, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 0,8 azalış kaydetti.

    İnşaat sektöründe de alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 8,7 yükselirken, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde yüzde 2,3 düşüş gerçekleşti.

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