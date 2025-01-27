Sağlık Bakanlığı, katılım paylarını yeniden düzenledi!

Sağlık Bakanlığı, 2008'den bu yana artış yapılmayan katılım paylarının, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve gereksiz başvuruları önlemek amacıyla yeniden düzenlendiğini kaydetti.
Özellikle şehit yakınları, gaziler, ödeme gücü bulunmayan vatandaşlar, kronik hastalar ve acil durumlarda sağlık hizmeti alanların bu düzenlemeden etkilenmeyeceği ifade edildi.
Aile hekimliklerinin vatandaşlar için hastanelerden randevu alabileceği ve hastanelere gidenlerden katılım paylarının yüzde 50 indirimli alınacağı kaydedildi.
Mehmet Fahri ÖZKAN