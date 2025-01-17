Akfen halka arz kaç lot verir? Akfen borsada ne zaman işlem görecek?

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Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ'nin (AKFIS) halka arz süreci 15-17 Ocak 2025 (bugün) tarihleri arasında tamamlandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan bu halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 38,70 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunuldu. Halka arz büyüklüğü toplamda 3,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

(Takvim Foto Arşiv) Eşit dağıtım yöntemi uygulandı Halka arzda, şirket sermayesinin 569.742.750 TL'den 636.584.078 TL'ye artırılması ile oluşan 66.841.328 TL nominal değerli paylar ve mevcut ortak Akfen Holding AŞ'ye ait 28.646.284 TL nominal değerli paylar satışa sunuldu. Toplamda 95.487.612 TL nominal değerli payın arz edildiği bu süreçte bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulandı.