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Akfen halka arz kaç lot verir? Akfen borsada ne zaman işlem görecek?

Akfen'in halka arzına ilişkin detaylar yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, Akfen halka arz sonuçları belli oldu mu? Akfen halka arzda bireysel yatırımcılara kaç lot tahsis edildi? Akfen payları borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 16:51 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 16:51
Akfen halka arz kaç lot verir? Akfen borsada ne zaman işlem görecek?

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    Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ'nin (AKFIS) halka arz süreci 15-17 Ocak 2025 (bugün) tarihleri arasında tamamlandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan bu halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 38,70 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunuldu. Halka arz büyüklüğü toplamda 3,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Eşit dağıtım yöntemi uygulandı

    Halka arzda, şirket sermayesinin 569.742.750 TL'den 636.584.078 TL'ye artırılması ile oluşan 66.841.328 TL nominal değerli paylar ve mevcut ortak Akfen Holding AŞ'ye ait 28.646.284 TL nominal değerli paylar satışa sunuldu. Toplamda 95.487.612 TL nominal değerli payın arz edildiği bu süreçte bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulandı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Akfen Halka Arz Sonuçları Belli Oldu mu?

    Şirketin halka arz sonuçları henüz açıklanmış değil. Bu nedenle bireysel yatırımcılara kaç lot dağıtıldığına ilişkin net bir bilgi bulunmuyor. Katılım sayısına bağlı olarak dağıtım miktarlarının belirlenmesi bekleniyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Akfen borsada ne zaman işlem görecek?

    Akfen İnşaat paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı tarih de halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından kesinleşecek. Ancak payların önümüzdeki hafta içerisinde işlem görmeye başlaması öngörülüyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Katılım Endeksi Uygunluğu Nedir?

    Halka arz edilen Akfen İnşaat payları, katılım endeksi kriterlerine uygun bulunmamaktadır.

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