Meclis’in gündemi emekli: Taban aylık bu hafta Genel Kurul’a geliyor!

Yeni haftada 3.8 milyon emekli, dul ve yetimin gözü Meclis'te olacak. Emeklilere maaş ödemeleri yarın tamamlanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük ödemeyi 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselten düzenleme bu hafta TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek.

ÖDEME ŞUBAT'TA

Yarın çalışmalarına başlayıp Türkiye Adalet Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek olan Genel Kurul, en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren ekonomiye ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak.

Düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştıktan sonra Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak. Ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Yeni taban aylık Ocak ödeme dönemi itibariyle yürürlüğe gireceği için kapsamdaki 3.8 milyon emekliye, dul ve yetime fark ödemesi yapılması söz konusu olacak.

Fark ödemeleri Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Yüzde 15.75'lik Ocak zammıyla ek ödeme dahil kök aylığı 14 bin 469 liranın altında ç��kan emeklilere fark ödenecek. Hesabına 12 bin 500 lira yatırılanlara bin 969 lira, 13 bin lira yatırılanlara bin 469 lira, 14 bin lira yatırılanlara 469 lira fark verilecek.

DUL VE YETİME DE VAR

Yeni yasayla dul ve yetimlerde de en düşük ödeme aylık oranı yüzde 75 olanlarda 9 bin 375 liradan 10 bin 851, yüzde 50 olanlarda 6 bin 250 liradan 7 bin 234, yüzde 25 olanlarda 3 bin 125 liradan 3 bin 617 liraya çıkarken, bu kapsamda da fark ödemeleri söz konusu olacak.