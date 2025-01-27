PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Esnek çalışmaya 4 model! Hangi meslek gruplarını kapsayacak? Çalışma saatleri kısalacak mı? Haklar nasıl güvenceye alınacak?

Çalışma hayatında önemli yenilikler gündemde. Esnek çalışmada uzaktan, kısmi, değişken zamanlı, akademik eğitim amaçlı olmak üzere 4 model gündeme gelirken, kadınların izin haklarının artırılması da masada.

Önder Yılmaz Önder Yılmaz
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ocak 2025
Esnek çalışmaya 4 model! Hangi meslek gruplarını kapsayacak? Çalışma saatleri kısalacak mı? Haklar nasıl güvenceye alınacak?

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    2025'i "Aile Yılı" olarak ilan eden hükümet, özellikle kadınların hem istihdamda kalmalarını hem de aile hayatını destekleyecek 'esnek çalışma' modelini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

    Peki, esnek çalışma nasıl uygulanacak? Hangi meslek gruplarını kapsayacak? Çalışma saatleri kısalacak mı? Çalışanlara güvence nasıl sağlanacak? İşte detayları...

    Esnek çalışmaya 4 model! Hangi meslek gruplarını kapsayacak? Annelerin izinleri artırılacak mı? Haklar nasıl güvenceye alınacak? (AA)Esnek çalışmaya 4 model! Hangi meslek gruplarını kapsayacak? Annelerin izinleri artırılacak mı? Haklar nasıl güvenceye alınacak? (AA)

    HANGİ ESNEK ÇALIŞMA MODELLERİ ÜZERİNDE DURULUYOR?
    Hükümet, tek bir esnek çalışma formülü yerine esnek çalışma modellerini ayrı ayrı mercek altına aldı. Uzaktan çalışma modeli, kısmi çalışma modeli, değişken zamanlı çalışma modeli ve akademik eğitim amaçlı çalışma modeli gibi dört ayrı model üzerinde duruluyor. Bu modellerle kadınlar başta olmak üzere kişilerin daha fazla istihdam içinde kalmaları ve özel yaşamlarına da vakit ayırmalarının sağlanması hedefleniyor.

    Esnek çalışmaya 4 model! Hangi meslek gruplarını kapsayacak? Annelerin izinleri artırılacak mı? Haklar nasıl güvenceye alınacak? (AA)Esnek çalışmaya 4 model! Hangi meslek gruplarını kapsayacak? Annelerin izinleri artırılacak mı? Haklar nasıl güvenceye alınacak? (AA)

    ANNELERİN İZNİ ARTIYOR
    Çalışma saatleri kısalacak mı? Dünyadaki esnek çalışma modelinde gün ve saat kısaltma uygulamaları yer alıyor. Hükümetin ilk taslak çalışmasındaki alternatifler arasında bulunan 45 saatlik haftalık çalışma süresinin 40 saate düşürülmesi düzenlemesi şimdilik askıda. Çalışma ve Aile bakanlıklarında, çalışma saatlerinin kısaltılmasının çalışanlar açısından oluşturacağı olumsuz etkilerinin iyi değerlendirilmesi gerektiği düşüncesi hakim.

    Esnek çalışmaya 4 model! Hangi meslek gruplarını kapsayacak? Annelerin izinleri artırılacak mı? Haklar nasıl güvenceye alınacak? (AA)Esnek çalışmaya 4 model! Hangi meslek gruplarını kapsayacak? Annelerin izinleri artırılacak mı? Haklar nasıl güvenceye alınacak? (AA)

    DOĞUM İZNİ BAŞTA OLMAK ÜZERE İZİNLER ARTACAK MI?
    Esnek çalışma modeli kapsamında çalışan kadınların doğum ve süt izni başta olmak üzere izin haklarının artırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılması planlanıyor.

    Doğum izni, hamilelik süresince kontrol izni, süt emzirme izni, analık izni bitiminde başlayan yarım günlük ücretsiz doğum izni, ücretsiz izinler gibi başlıklardaki izinlerin sürelerinde değişik oranlarda artırımlara gidilmesi öngörülüyor. Aile ve Çalışma bakanlıkları bürokratlarının izinlerin sınırlarına ilişkin çalışmaları devam ediyor.

    Esnek çalışmaya 4 model! Hangi meslek gruplarını kapsayacak? Annelerin izinleri artırılacak mı? Haklar nasıl güvenceye alınacak? (AA)Esnek çalışmaya 4 model! Hangi meslek gruplarını kapsayacak? Annelerin izinleri artırılacak mı? Haklar nasıl güvenceye alınacak? (AA)

    HER MESLEK GRUBU KAPSAMDA DEĞİL
    Esnek çalışma her meslek grubunu kapsayacak mı?
    Esnek çalışma modelinin çalışan tüm meslek gruplarını kapsaması planlanmıyor. Başta fiziki çalışmayı öngören emek yoğun mesleklerde esnek çalışma uygulanmayacak. İmalat ve tekstil sektörü, bazı mühendislikler, yazılım gibi dijital alanlara yönelik meslek grupları, akademik çalışma yapanlar öncelikli olacak. Esnek çalışma tanımı da tüm meslekleri kapsayıcı değil, özellikli mesleklere yönelik yapılacak.

    Esnek çalışmaya 4 model! Hangi meslek gruplarını kapsayacak? Annelerin izinleri artırılacak mı? Haklar nasıl güvenceye alınacak? (AA)Esnek çalışmaya 4 model! Hangi meslek gruplarını kapsayacak? Annelerin izinleri artırılacak mı? Haklar nasıl güvenceye alınacak? (AA)

    KAZANÇLARDA DÜŞÜŞ OLMAYACAK
    Güvence nasıl olacak?
    İş Kanunu ve ikincil mevzuat çalışmaları ile iş gücü piyasalarında eşitlik temelli 'güvenceli' esneklik sağlanacak. Esnek çalışanlar tam zamanlı çalışanlarla çalışmada süreklilik anlayışıyla aynı sosyal haklardan yararlanacak. Esnek çalışanların kazançlarında düşme yaşanmayacak. Prim günleri ve analık yardımı gibi sosyal haklara erişimleri kolay olacak. Mevcut işçilerle farklı muameleye tabi tutulma ihtimaline karşı denetim mekanizmaları güçlendirilecek.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi medyasına konuştu: PKK/YPG’ye karşı operasyona destek vermeye hazırız
    CANLI TAKİP | Kartalkaya’daki otel yangını: Sorumlular hesap verecek! Tutuklu sayısı 19’a yükseldi
    Binance
    Seçil Erzan fonundan haberdar olan Hakan Ateş için 240 yıl hapis cezası istendi!
    Esnek çalışmaya 4 model! Hangi meslek gruplarını kapsayacak? Çalışma saatleri kısalacak mı? Haklar nasıl güvenceye alınacak?
    Faturalarda yeni dönem Şubat’ta başlıyor! Yeni düzenlemenin istisnası var mı? Hangi cihazlar çok elektrik harcıyor?
    MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’da | Suriye lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi
    Kandil’in muhbiri Pencweni’den Öcalan mektup gönderecek iddiası! PKK’dan uluslararası garanti pazarlığı... DEM IKBY’ye neden gidiyor?
    5 gollü düello Kanarya’nın! Fenerbahçe Göztepe 3-2 | MAÇ SONUCU
    Ünlü çiftten duyarlı davranış: Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti otel faciasından sonra kar tatilini iptal etti!
    Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı ilk soruda elendi! Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu! Mahvolduk, baştan alalım...
    İkinci Yenidoğan vakası mı? Özel hastanede Erken doğum, diyaliz vurgunu iddiası: Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı
    Emeklilere 1.469 TL Zam ve %4 Ek Ödeme: 1999-2000 sonrası SGK’lıları kapsıyor! İşte o hesap
    Fenerbahçe’den transferde flaş hamle! Dünya devinin yıldızı da listede
    ABD Başkanı Trump’tan sembolik meydan okuma: Kartal kafasını savaşa çevirdi