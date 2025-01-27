Esnek çalışmaya 4 model! Hangi meslek gruplarını kapsayacak? Çalışma saatleri kısalacak mı? Haklar nasıl güvenceye alınacak?

Esnek çalışmaya 4 model! Hangi meslek gruplarını kapsayacak? Annelerin izinleri artırılacak mı? Haklar nasıl güvenceye alınacak? (AA)
DOĞUM İZNİ BAŞTA OLMAK ÜZERE İZİNLER ARTACAK MI?
Esnek çalışma modeli kapsamında çalışan kadınların doğum ve süt izni başta olmak üzere izin haklarının artırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılması planlanıyor.
Doğum izni, hamilelik süresince kontrol izni, süt emzirme izni, analık izni bitiminde başlayan yarım günlük ücretsiz doğum izni, ücretsiz izinler gibi başlıklardaki izinlerin sürelerinde değişik oranlarda artırımlara gidilmesi öngörülüyor. Aile ve Çalışma bakanlıkları bürokratlarının izinlerin sınırlarına ilişkin çalışmaları devam ediyor.
Esnek çalışmaya 4 model! Hangi meslek gruplarını kapsayacak? Annelerin izinleri artırılacak mı? Haklar nasıl güvenceye alınacak? (AA)
HER MESLEK GRUBU KAPSAMDA DEĞİL
Esnek çalışma her meslek grubunu kapsayacak mı?
Esnek çalışma modelinin çalışan tüm meslek gruplarını kapsaması planlanmıyor. Başta fiziki çalışmayı öngören emek yoğun mesleklerde esnek çalışma uygulanmayacak. İmalat ve tekstil sektörü, bazı mühendislikler, yazılım gibi dijital alanlara yönelik meslek grupları, akademik çalışma yapanlar öncelikli olacak. Esnek çalışma tanımı da tüm meslekleri kapsayıcı değil, özellikli mesleklere yönelik yapılacak.
Esnek çalışmaya 4 model! Hangi meslek gruplarını kapsayacak? Annelerin izinleri artırılacak mı? Haklar nasıl güvenceye alınacak? (AA)
KAZANÇLARDA DÜŞÜŞ OLMAYACAK
Güvence nasıl olacak?
İş Kanunu ve ikincil mevzuat çalışmaları ile iş gücü piyasalarında eşitlik temelli 'güvenceli' esneklik sağlanacak. Esnek çalışanlar tam zamanlı çalışanlarla çalışmada süreklilik anlayışıyla aynı sosyal haklardan yararlanacak. Esnek çalışanların kazançlarında düşme yaşanmayacak. Prim günleri ve analık yardımı gibi sosyal haklara erişimleri kolay olacak. Mevcut işçilerle farklı muameleye tabi tutulma ihtimaline karşı denetim mekanizmaları güçlendirilecek.