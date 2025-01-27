Esnek çalışmaya 4 model! Hangi meslek gruplarını kapsayacak? Çalışma saatleri kısalacak mı? Haklar nasıl güvenceye alınacak?

Esnek çalışmaya 4 model! Hangi meslek gruplarını kapsayacak? Annelerin izinleri artırılacak mı? Haklar nasıl güvenceye alınacak? (AA)

DOĞUM İZNİ BAŞTA OLMAK ÜZERE İZİNLER ARTACAK MI?

Esnek çalışma modeli kapsamında çalışan kadınların doğum ve süt izni başta olmak üzere izin haklarının artırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılması planlanıyor.

Doğum izni, hamilelik süresince kontrol izni, süt emzirme izni, analık izni bitiminde başlayan yarım günlük ücretsiz doğum izni, ücretsiz izinler gibi başlıklardaki izinlerin sürelerinde değişik oranlarda artırımlara gidilmesi öngörülüyor. Aile ve Çalışma bakanlıkları bürokratlarının izinlerin sınırlarına ilişkin çalışmaları devam ediyor.