Elektrikli araç satışları, 2025’te rekor kırarak büyümeye devam edecek!

Geçen yılı rekorla geride bırakan elektrikli araç satışlarının 2025'te de hem dünyada hem de Türkiye'de rekor kırarak büyümesini sürdürmesi bekleniyor.

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, "Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2028'e kadar dünya genelinde elektrikli araç sayısının 250 milyona ulaşacağı tahmini, büyümenin sürdürülebilirliğini destekler nitelikte" dedi.

Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç da "2025'te Türkiye'deki elektrikli araç pazarında yüzde 20'lik bir büyüme bekliyoruz ve toplam pazarın 120 bin adede ulaşacağını öngörüyoruz" şeklinde konuştu.