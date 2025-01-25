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Bakan Bayraktar'dan fatura müjdesi: Destekler devam edecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uşak’ta gerçekleştirdiği temaslarda enerji alanındaki gelişmeleri paylaştı. Karadeniz'den çıkarılan doğal gazın 3 milyon haneye ulaştığını, Gabar Dağı'nda ise günlük 75 bin varil petrol üretildiğini belirten Bayraktar, Enerjide hedeflenene noktaya ulaşıldığında Türkiye ekonomisini daha da güçleneceğine dikkat çekti. Gazda 1000 liralık faturanın 650 lirasını devlet olarak karşıladıklarını da sözlerine ekleyen Bakan Bayraktar,  "İnşallah vatandaşlarımızın, özellikle dar gelirli, ücretli kesimdeki vatandaşlarımızın enerji faturalarını, elektrik faturalarını, doğal gaz faturalarındaki desteklere de devam edeceğiz" dedi.

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Giriş Tarihi :25 Ocak 2025 , 23:20 Güncelleme Tarihi :25 Ocak 2025 , 23:20
Bakan Bayraktar’dan fatura müjdesi: Destekler devam edecek

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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uşak'ta çeşitli temaslarda bulundu. Ziyaretlerine Uşak Valisi Naci Aktaş'ı makamında ziyaret ederek başlayan Bakan Bayraktar, ardından Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Uşak Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

    Kongrede, Bakan Bayraktar'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar ile çok sayıda partili yer aldı.

    Bin liralık faturanın 650 lirasını devlet karşılıyor (Fotoğraf: AA)Bin liralık faturanın 650 lirasını devlet karşılıyor (Fotoğraf: AA)

    BOLU'DAKİ YANGINDA HAYATINI KAYBEDENLERE TAZİYE

    Kongrede yaptığı konuşmada Bolu'da yaşanan otel yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Bayraktar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin büyük mücadeleler verdiğini vurguladı. Bayraktar, ülkenin hak ettiği konuma ulaşması için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

    Bin liralık faturanın 650 lirasını devlet karşılıyor (Fotoğraf: AA)Bin liralık faturanın 650 lirasını devlet karşılıyor (Fotoğraf: AA)

    BİN LİRALIK FATURANIN 650 LİRASINI DEVLET KARŞILIYOR

    Karadeniz'deki doğal gaz çalışmalarına devam ettiklerini belirten Bakan Bayraktar, "Denizin derinliklerindeki bu gazı çıkararak evlerimizde, iş yerlerimizde kullanır hale getirdik. 1,5 yıldan beri gazı kendimiz üretiyoruz ve bugün Türkiye'deki 3 milyon hane kendi ürettiğimiz doğal gazı kullanır hale geldi. Bu bizim için çok önemli bir adımdı. Sakarya Gaz Sahası'nda üretimimiz her geçen gün artıyor. İnşallah 2028 yılına geldiğimizde bütün hanelerde kendi gazımızı kullanır hale geleceğiz. Bu sayededir ki biz sizlere gazı daha ucuza verebiliyoruz. Gazda 1000 liralık faturanın 650 lirasını devlet olarak karşılıyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın, özellikle dar gelirli, ücretli kesimdeki vatandaşlarımızın enerji faturalarını, elektrik faturalarını, doğal gaz faturalarındaki desteklere de devam edeceğiz" mesajını verdi.

    Bin liralık faturanın 650 lirasını devlet karşılıyor (Fotoğraf: AA)Bin liralık faturanın 650 lirasını devlet karşılıyor (Fotoğraf: AA)

    GABAR'DA GÜNLÜK 75 BİN VARİL PETROL ÜRETİMİ

    Gabar Dağı'nı terörden arındırarak petrol üretimine başladıklarını söyleyen Bakan Bayraktar, "Arama sahalarına şehit astsubay Esma Çevik ve şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismini verdik. Gabar'da günlük 75 bin varil petrol üretiyoruz. Kendi petrolümüzü, doğal gazımızı ürettikçe bundan rahatsız olanlar var. Bunları, memleketimizin refahının artması, ekonomimizin büyümesi ve vatandaşlarımıza daha iyi imkanlarla hizmet sunmak için yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Bin liralık faturanın 650 lirasını devlet karşılıyor (Fotoğraf: AA)Bin liralık faturanın 650 lirasını devlet karşılıyor (Fotoğraf: AA)

    TÜRKİYE ENERJİDE KÜRESEL AKTÖR OLMA YOLUNDA

    Sadece Türkiye'de, Mavi Vatan'da değil, dünyanın en modern filosunun kurulduğuna dikkat çeken Bakan Bayraktar, "sismik gemilerimizle Somali'de, Libya'da farklı coğrafyalarda petrol ve doğal gaz arayan, inşallah üreten bir ülke olma yolunda gidiyoruz. Enerjide hedeflediğimiz noktaya inşallah geleceğiz, buna kalben inanıyorum. Bu doğrultuda gece-gündüz çalışıyoruz. Bunu başardığımızda Türkiye ekonomisi çok daha güçlü olacak. Türkiye'de artık enflasyon, döviz bunların hiçbiri sorun olmayacak" diye konuştu.

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