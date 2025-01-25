Bakan Bayraktar’dan fatura müjdesi: Destekler devam edecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uşak'ta çeşitli temaslarda bulundu. Ziyaretlerine Uşak Valisi Naci Aktaş'ı makamında ziyaret ederek başlayan Bakan Bayraktar, ardından Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Uşak Olağan İl Kongresi'ne katıldı.
Kongrede, Bakan Bayraktar'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar ile çok sayıda partili yer aldı.
Bin liralık faturanın 650 lirasını devlet karşılıyor (Fotoğraf: AA)
BOLU'DAKİ YANGINDA HAYATINI KAYBEDENLERE TAZİYE
Kongrede yaptığı konuşmada Bolu'da yaşanan otel yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Bayraktar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin büyük mücadeleler verdiğini vurguladı. Bayraktar, ülkenin hak ettiği konuma ulaşması için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.
Bin liralık faturanın 650 lirasını devlet karşılıyor (Fotoğraf: AA)
BİN LİRALIK FATURANIN 650 LİRASINI DEVLET KARŞILIYOR
Karadeniz'deki doğal gaz çalışmalarına devam ettiklerini belirten Bakan Bayraktar, "Denizin derinliklerindeki bu gazı çıkararak evlerimizde, iş yerlerimizde kullanır hale getirdik. 1,5 yıldan beri gazı kendimiz üretiyoruz ve bugün Türkiye'deki 3 milyon hane kendi ürettiğimiz doğal gazı kullanır hale geldi. Bu bizim için çok önemli bir adımdı. Sakarya Gaz Sahası'nda üretimimiz her geçen gün artıyor. İnşallah 2028 yılına geldiğimizde bütün hanelerde kendi gazımızı kullanır hale geleceğiz. Bu sayededir ki biz sizlere gazı daha ucuza verebiliyoruz. Gazda 1000 liralık faturanın 650 lirasını devlet olarak karşılıyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın, özellikle dar gelirli, ücretli kesimdeki vatandaşlarımızın enerji faturalarını, elektrik faturalarını, doğal gaz faturalarındaki desteklere de devam edeceğiz" mesajını verdi.