Faizsiz konut firmalarından organize tuzak: Vatandaşı mağdur eden ücretler tepki çekiyor

Kamuoyunda ʺevim şirketleriʺ olarak bilinen tasarruf finansman şirketlerine yönelik şikayetler artıyor. (Takvim.com.tr)
ORGANİZASYON ÜCRETİ NEDİR?
Organizasyon ücreti, tasarruf finansman sözleşmesi kapsamında müşterilerin, finansman faaliyeti ve tasarruf fon havuzunun yönetimi karşılığında tasarruf finansman şirketine ödedikleri tutardır.
Kamuoyunda ʺevim şirketleriʺ olarak bilinen tasarruf finansman şirketlerine yönelik şikayetler artıyor. (Takvim.com.tr)
ORGANİZASYON ÜCRETİ GERİ ALINABİLİR Mİ?
Cayma hakkını kullanan müşterilere, organizasyon ücreti de dahil olmak üzere tüm ödemelerin en geç 14 gün içinde iade edilmesi yasal bir zorunluluktur. Ancak bazı şirketler, başvuruları geciktirerek bu sürenin aşılmasına neden oluyor ve ücret iadesini yapmıyor.
Bu durumla karşılaşan vatandaşlar, haklarını korumak için noter onaylı dilekçelerle başvurularını resmileştirip, taleplerini teminat altına alabilirler. Özetle, zamanında yapılan cayma başvurularında ücret iadesinin gerçekleştirilmesi için hukuki haklar devreye girebilir.