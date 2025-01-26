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Faizsiz konut firmalarından organize tuzak: Vatandaşı mağdur eden ücretler tepki çekiyor

Kamuoyunda "evim şirketleri" olarak bilinen tasarruf finansman şirketlerine yönelik şikayetler artıyor. Vatandaşların 14 günlük cayma hakkını engelleyen ve 240 bin TL'lik organizasyon ücreti kesintisi yapan şirketler, ciddi mağduriyetlere yol açıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Ocak 2025 , 08:46 Güncelleme Tarihi :26 Ocak 2025 , 09:06
Faizsiz konut firmalarından organize tuzak: Vatandaşı mağdur eden ücretler tepki çekiyor

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    Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na (BDDK) kamuoyunda "evim şirketleri" olarak bilinen tasarruf finansman şirketleri hakkında artan şikayetler dikkat çekiyor. Faizsiz konut ve taşıt sahibi olma vaadiyle hizmet sunan bu şirketlerin, son dönemde vatandaşları mağdur eden yöntemleri gün yüzüne çıktı.

    Kamuoyunda ʺevim şirketleriʺ olarak bilinen tasarruf finansman şirketlerine yönelik şikayetler artıyor. (Takvim.com.tr)Kamuoyunda ʺevim şirketleriʺ olarak bilinen tasarruf finansman şirketlerine yönelik şikayetler artıyor. (Takvim.com.tr)

    Bu şirketler, örneğin 3 milyon TL'lik bir konut başvurusunda, sözleşme sırasında yüzde 8 oranında organizasyon ücreti adı altında 240 bin TL tahsil ediyor. Ancak, vatandaşın herhangi bir sebeple 14 gün içinde sözleşmeden cayma hakkını kullanmak istemesi durumunda, bu ücreti iade etmekle yükümlü olan firmalar, başvuruları zamanında işleme koymayarak cayma hakkını engelliyor ve mağduriyet yaratıyor.

    Bir diğer önemli şikayet ise taahhüt edilen sürelerde kurada çıkmayan başvurular. Şirketlerin bu belirsiz süreçleri ve vatandaşların yaşadığı mağduriyetler, faizsiz konut sistemine olan güveni sarsıyor.

    Kamuoyunda ʺevim şirketleriʺ olarak bilinen tasarruf finansman şirketlerine yönelik şikayetler artıyor. (Takvim.com.tr)Kamuoyunda ʺevim şirketleriʺ olarak bilinen tasarruf finansman şirketlerine yönelik şikayetler artıyor. (Takvim.com.tr)

    TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMESİ NEDİR?

    Tasarruf finansman sözleşmesi, konut, iş yeri veya taşıt alımı için müşteriye finansman sağlama; şirkete ise müşterinin tasarruflarını yönetme ve organizasyon ücreti tahsil etme hakkı tanıyan, faizsiz finansman esaslarına göre düzenlenmiş bir sözleşmedir. Bu sözleşme, müşterinin haklarını ve şirketin yükümlülüklerini belirleyen bir yasal çerçeve sunar.

    Kamuoyunda ʺevim şirketleriʺ olarak bilinen tasarruf finansman şirketlerine yönelik şikayetler artıyor. (Takvim.com.tr)Kamuoyunda ʺevim şirketleriʺ olarak bilinen tasarruf finansman şirketlerine yönelik şikayetler artıyor. (Takvim.com.tr)

    ORGANİZASYON ÜCRETİ NEDİR?

    Organizasyon ücreti, tasarruf finansman sözleşmesi kapsamında müşterilerin, finansman faaliyeti ve tasarruf fon havuzunun yönetimi karşılığında tasarruf finansman şirketine ödedikleri tutardır.

    Kamuoyunda ʺevim şirketleriʺ olarak bilinen tasarruf finansman şirketlerine yönelik şikayetler artıyor. (Takvim.com.tr)Kamuoyunda ʺevim şirketleriʺ olarak bilinen tasarruf finansman şirketlerine yönelik şikayetler artıyor. (Takvim.com.tr)

    ORGANİZASYON ÜCRETİ GERİ ALINABİLİR Mİ?

    Cayma hakkını kullanan müşterilere, organizasyon ücreti de dahil olmak üzere tüm ödemelerin en geç 14 gün içinde iade edilmesi yasal bir zorunluluktur. Ancak bazı şirketler, başvuruları geciktirerek bu sürenin aşılmasına neden oluyor ve ücret iadesini yapmıyor.

    Bu durumla karşılaşan vatandaşlar, haklarını korumak için noter onaylı dilekçelerle başvurularını resmileştirip, taleplerini teminat altına alabilirler. Özetle, zamanında yapılan cayma başvurularında ücret iadesinin gerçekleştirilmesi için hukuki haklar devreye girebilir.

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