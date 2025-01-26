Faizsiz konut firmalarından organize tuzak: Vatandaşı mağdur eden ücretler tepki çekiyor

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na ( BDDK ) kamuoyunda "evim şirketleri" olarak bilinen tasarruf finansman şirketleri hakkında artan şikayetler dikkat çekiyor. Faizsiz konut ve taşıt sahibi olma vaadiyle hizmet sunan bu şirketlerin, son dönemde vatandaşları mağdur eden yöntemleri gün yüzüne çıktı.

Kamuoyunda ʺevim şirketleriʺ olarak bilinen tasarruf finansman şirketlerine yönelik şikayetler artıyor. (Takvim.com.tr)

Bu şirketler, örneğin 3 milyon TL'lik bir konut başvurusunda, sözleşme sırasında yüzde 8 oranında organizasyon ücreti adı altında 240 bin TL tahsil ediyor. Ancak, vatandaşın herhangi bir sebeple 14 gün içinde sözleşmeden cayma hakkını kullanmak istemesi durumunda, bu ücreti iade etmekle yükümlü olan firmalar, başvuruları zamanında işleme koymayarak cayma hakkını engelliyor ve mağduriyet yaratıyor.

Bir diğer önemli şikayet ise taahhüt edilen sürelerde kurada çıkmayan başvurular. Şirketlerin bu belirsiz süreçleri ve vatandaşların yaşadığı mağduriyetler, faizsiz konut sistemine olan güveni sarsıyor.