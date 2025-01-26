Konya Ovası Projesi eylem planı açıklandı!

Yeni Konya Ovası Projesi (KOP) Eylem Planı, Konya'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyesi bakanların katıldığı programla açıklandı.

Yılmaz, 2024-2028 döneminde 166 farklı projeye toplam 350.7 milyar lira civarında kaynak ayrılacağını belirtti. KOP içerisinde Konya, Aksaray, Karaman, Niğde, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir illeri yer alıyor. KOP Eylem Planı, Orta Anadolu Bölgesi'nin kalkınmasını hızlandırmayı, tarım, su yönetimi, altyapı ve enerji projelerini geliştirmeyi hedefliyor.

KOP illerine 2003'ten bu yana 264.4 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını anlatan Yılmaz, "KOP Bölgesini daha gelişmiş, daha güçlü ve daha rekabetçi bir hale getirmek için yeni adımlar atıyoruz. Bölgenin sulama altyapısını güçlendirerek su kaynaklarından en verimli şekilde yararlanmayı ve bölgenin tarımsal zenginliklerini modern teknolojilerle birleştirerek üretimde verimliği artırmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu için Konya'ya giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve bakanlar Yüksek Hızlı Treni tercih etti.